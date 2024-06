“Yo no le hago favores a nadie”: Gustavo Moreno habló sobre “mico” de la pensional

El senador Gustavo Moreno, de la agrupación En Marcha. Foto: Redes sociales

El senador del partido En Marcha, Gustavo Moreno, habló sobre la proposición para poner una comisión doble a las administradoras de fondos privados de pensiones. Afirmó que presentó la propuesta sin tener conocimiento de que había sido redactada por Asofondos.

“Ni conozco a los señores del fondo de pensiones, nunca me he sentado con esos señores y no es una única proposición, era una proposición de la bancada”, afirmó en La W.

De acuerdo con el senador, “nunca [se ha] reunido” con los integrantes de Asofondos y no sabe quiénes son. Además, enfatizó en que él “no [le] hace favores a nadie”, aunque reconoció que la proposición se hizo desde la bancada sin tener claro conocimiento de lo que se estaba presentando.

“Algunos dicen que fue un mico, pero no hay ningún mico porque fue avalada por el Gobierno. Yo no le hago favores a nadie”, aseveró.

El “mico” que se aprobó en la reforma pensional habría sido hecha por Clara Elena Reales, la vicepresidenta jurídica de la organización, según una investigación de Revista Semana.

“Nosotros nos reunimos con Juan Fernando Cristo, los tres senadores, e hicimos el debate de la reforma como bancada”, explicó Moreno.

La oposición ha acusado al oficialismo de aprobar la reforma pensional por “pupitrazo”, al darle el visto bueno al mismo texto que salió del Senado y no permitir la deliberación del articulado. Por esta razón, han denunciado que demandarán el texto ante la Corte Constitucional apenas reciba la sanción presidencial, el próximo 2 de julio.

