“Tiene prohibido suspender derechos políticos”: Petro a procuradora Cabello

La procuradora general, Margarita Cabello, y el presidente Petro chocaron por suspensión de congresistas. Foto: Archivo Particular

En la noche de este martes, el presidente Gustavo Petro le envió dos fuertes mensajes a la procuradora general, Margarita Cabello, en medio de la polémica por la suspensión del senador Alex Flórez y la investigación contra Wilson Arias, ambos de la bancada del Pacto Histórico. El mandatario cuestionó estas actuaciones argumentando que una autoridad administrativa no puede suspender derechos políticos.

Todo empezó cuando Petro, también a través de Twitter, dijo que el fiscal “adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones” y que la procuradora evade la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su caso, haciendo referencia a la decisión que le impidió a la Procuraduría destituir funcionarios de elección popular.

La procuradora le contestó que la democracia colombiana exige respetar las instituciones y que la Procuraduría, por orden de la Constitución, tiene la facultad de investigar, juzgar y sancionar a los servidores públicos. “Las decisiones administrativas, como lo son las actuaciones administrativas, se respetan, se acatan y si se quieren controvertir se hace dentro de los procesos”, dijo Cabello.

Petro siguió con la discusión y respondió que la procuradora debe respetar la Convención Americana, que le prohíbe suspender derechos políticos. “Usted procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene”, dijo.

Ud procuradora, no es un poder independiente de los órganos administrativos. Usted no es justicia penal. No se atribuya funciones que no tiene.



Usted tiene prohibido suspender derechos políticos. Esa es nuestra constitución, esa es la convención americana. Respetelas. https://t.co/QnrK1KQ4lI — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2023

El mandatario continuó y aseguró que “si una autoridad administrativa suspende derechos políticos, los de elegir y ser elegido, acaba la base misma de la democracia, convierte el país en una dictadura. Eso se acabó con la sentencia de la CIDH y como jefe del Estado la haré respetar”.

Esta semana el presidente también habló de las decisiones del Consejo de Estado contra congresistas de su bancada. Se refirió al fallo que anuló la elección de Roy Barreras, sobre la cual advirtió que se trataba de una forma de quitarle al Pacto Histórico los votos que consiguió en las urnas, lo que cambiaría de facto “la representación política en el Congreso que el pueblo eligió”.

“Le quitaron al Pacto la Presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, dijo el mandatario en un trino. Según el analista Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, “el Pacto Histórico tiene sus curules ganadas y el número no ha cambiado por la salida de congresistas particulares”.

El alto tribunal también contestó, diciendo que sus actuaciones están ajenas a controversias políticas e ideológicas. “Hacemos de nuevo un llamado a todos los ciudadanos, y por supuesto, a todos los detentadores del poder público, a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial”.

