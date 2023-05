Petro: “Algunas personas que convoqué al Gobierno se dedicaron a hacer trampas”

MADRID, 03/05/2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su llegada para recibir la llave de la ciudad de Madrid este miércoles en la capital de España durante la primera jornada de su primera visita de Estado a España, cuyo objetivo de robustecer las relaciones bilaterales en lo económico y comercial, pero también tratar el proceso impulsado en el país latinoamericano para conseguir lo que Petro denomina 'la paz total'. EFE/Zipi Foto: EFE - ZIPI

El presidente Gustavo Petro tiene puesta su fe en que la movilización social que lo llevó a ganar en las urnas vuelva a las calles para sacar adelante su Gobierno. De lo contrario, dice, no tiene mayores posibilidades de éxito.

Así lo dejó ver en una entrevista que desde España concedió al diario El País, en la que habló de la situación que atraviesa la coalición del Gobierno y el futuro para su administración. El mandatario insistió en que está enfrentando una resistencia mayor a la que esperaba: “Al ser el primer presidente de izquierda elegido en Colombia, los ánimos de resistencia son altos, grandes, y provienen de grupos muy privilegiados, sobre todo por el dinero público. Cuando proponemos volver a un mayor peso de la política pública, de la sociedad, para garantizar los derechos de salud, de las pensiones… entonces estos grupos reaccionan, se organizan”.

Y enseguida advirtió: “No han contado todavía con respaldo popular, pero sí con la prensa, con partidos que tratan de ganar una mayoría relativa en el Congreso que impida que las leyes del cambio se aprueben”.

Según su planteamiento, hay una fuerza que impulsa el cambio y una resistencia contra ese cambio. “¿Cuál podrá más? No lo podemos predeterminar”. Y allí volvió a mencionar al actor que para él tiene la llave en esta coyuntura: “En estos nueve meses ha faltado un protagonista fundamental: la gente”.

Para el mandatario, las transformaciones no pueden darse en ningún país sin la movilización de la gente. Si en Colombia este elemento no está presente, “la población no miró el cambio como un proceso profundo, sino como una moda”. Y sentenció: “Desde esa perspectiva, el Gobierno no tendría mayores perspectivas de éxito”.

En esas declaraciones, el presidente Petro explicó que primero había intentado un Gobierno de coalición para alcanzar una mayoría parlamentaria sólida. “Yo no hice un Gobierno de mis propias fuerzas”, dijo. Y enseguida, explicó por qué ese intento se le desbarató: “Por una parte, porque los partidos que deberían estar apoyando la reforma dejaron de hacerlo. No entendieron qué era estar dentro del Gobierno. Por otra parte, algunas de las personas que convoqué al Gobierno, en lugar de plantear un diálogo serio, se dedicaron a hacer trampas”.

Por eso, aseguró el presidente, “ahora el Gobierno es más homogéneo, más de las fuerzas que ganaron las elecciones”. Sabe que por eso tendrá una mayoría más débil en el Congreso, pero “eso hará menos costosa la aprobación de leyes y quizás tendrá una posibilidad de dialogo franco con la sociedad”.

Mientras el presidente entregaba esas declaraciones en España, el Senado y la Cámara de Representantes en Colombia discutían a contrarreloj su Plan de Desarrollo que debe estar listo antes de este viernes.