Petro anuncia, de un tirón, cuatro nuevos nombramientos del gabinete

De izquierda a derecha: María Isabel Urrutia, Irene Vélez, Alfonso Prada y Gloria Inés Ramírez.

Los medios y la ciudadanía en sus redes sociales llevaban días haciéndose la misma pregunta: ¿cuándo se conocerán todos los nombres que integrarán el gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro? La duda se hizo cada vez más latente pues se acercaba la posesión presidencial, el acto protocolario con el que se inicia el nuevo gobierno, y no habían suficientes pistas en más de una cartera para saber quién la dirigiría.

La sorpresa llegó este sábado: faltando un día para la posesión, Petro sacó de la duda a cuatro ministerios: el de Deporte, Minas, Trabajo e Interior. Lo hizo de un tirón, cosa que no había pasado antes con las anteriores designaciones, quizá por la premura del momento pues faltando pocas horas para el evento protocolario apenas se conocían los nombres de ocho ministerios, de un total de 18.

Pues bien, el mandatario entrante publicó en su cuenta de Twitter que medallista olímpica María Isabel Urrutia será la ministra del Deporte y Alfonso Prada comandará el Ministerio del Interior. Por otro lado, expresó que la investigadora Irene Vélez será ministra de Minas y Gloria Inés Ramírez dirigirá el Ministerio del Trabajo.

Las designaciones de Urrutia y Prada no causaron asombro pues desde hace semanas se especulaba que lo más seguro era que cada uno integraría la cartera de la que hoy son cabeza. No obstante, los otros dos anuncios si generaron un sobresalto porque las predicciones ministeriales no vieron venir ambos nombres en esos ministerios.

Por ejemplo, Irene Vélez sonaba para el Ministerio de Ciencias, uno que se habría estado disputando con el exsenador liberal Iván Agudelo, miembro de la Academia de las Ciencias. Asimismo, no se vio venir la designación de Ramírez, que es exsenadora y dirigente del Partido Comunista, pues para la cartera del Trabajo pues se murmuraba que esa sería para Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

