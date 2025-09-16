No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Gobierno alista revolcón a procesos de compra de tierras para potenciar reforma agraria

Se trata de un borrador de decreto que le permite a la Agencia de Tierras comprar con celeridad tierras en poder del Fondo de reparación de la Unidad de Víctimas. El Ejecutivo reconoce que es darle vía jurídica a un artículo del Plan de Desarrollo al que la Corte Constitucional le puso un freno parcial.

Redacción Política
16 de septiembre de 2025 - 12:04 p. m.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro quiere acelerar la reforma agraria a través de un decreto.
Foto: El Espectador

Con un documento de 16 páginas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro espera revolcar y acelerar de manera significativa la compra de tierras para darle un impulso definitivo a la reforma agraria. Se trata de un borrador de decreto, cuyo eje central es la vía jurídica que se le abriría a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que negocie terrenos de forma directa –sin intermediación de otras entidades oficiales– al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV).

Y no es el único objetivo. Según el documento, conocido por reporteros de este...

Por Redacción Política

