Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petro busca protagonismo en vitrinas internacionales mientras refuerza tono frente a EE. UU.

En las últimas 48 horas que comenzaron con el aterrizaje del presidente Gustavo Petro en Santa Marta se desplegó en la cumbre de la Celac-UE una línea directa de respuesta al gobierno de Donald Trump para defender el “Gobierno del cambio”.

Redacción Política
10 de noviembre de 2025 - 11:05 a. m.
El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE.
El presidente Gustavo Petro presidió, junto a António Costa, la cabeza del Consejo Europeo, la cumbre Celac-UE.
Foto: Juan Diego Cano

Lo que se venía perfilando como una negociación accidentada marcó el tono del primer encuentro a puerta cerrada en la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, con la que el presidente Gustavo Petro busca mantener el protagonismo en pleno año electoral y, más allá de eso, seguir una línea de defensa a su proyecto político frente a los movimientos que están andando en la Casa Blanca de Donald Trump, tanto en el mar Caribe como frente a gobiernos latinoamericanos.

Y el día que comenzó con un...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Celac

Unión Europea

PremiumEE

 

Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 30 minutos
Pues si el tema es buscar protagonismo y vitrina internacional para denunciar los ataques de EEUU al Caribe Petro hace lo correcto. Esos bombardeos deben rechazarse; si nadie protesta alguien debe hacerlo. 70 personas asesinadas no es poca cosa. Eso no se debe naturalizar y el presidente se presenta como gran líder internacional. Decirle de frente al matón del barrio que así no es es pertinente; Pastrana, Gaviria, 2 Uribes, Duque siempre bajaron la cabeza. más de 20 años hincados da vergüenza
César Muñoz(10097)Hace 32 minutos
La redacción política de Él Espectador muestra la verdadera cara de ultraderechizacion de este periódico. Titulares noticias narrativas... Deberían pasarse oficialmente de una vez a alguno de los partidos como Firme por la patria, Cambio Radical o algo así
Gilberto R.M.(54899)Hace 34 minutos
A los dueños de este periodico les duele escribir y reconocer el inmenso LEGADO que el Presidente Gustavo PETRO ha ido dejando al PUEBLO Colombiano, Latinoamricano y Mundial. ! Muchísimas loas baratas escribirían si él fuera de Derecha ¡ ! En cambio el PUEBLO HUMILDE, HONRADO y TRABAJADOR lo ovacionan y le agradecen sus luchas, amor y entrega por las nobles causas sociales que defiende y enarbola . . . ¡
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.