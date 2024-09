Petro defendió su decisión de ternar a Eljach como su candidato a la Procuraduría

El presidente Gustavo Petro defendió su decisión de ternar para la elección de procurador al secretario del Senado, Gregorio Eljach. Foto: Archivo Particular

El presidente Gustavo Petro salió en la noche de este viernes en defensa de su decisión de elegir a Gregorio Eljach como su ficha para la terna con la que el Senador elegirá al remplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría General.

Y lo hizo como reacción a una tutela que se radicó para intentar tumbar esa designación. Según el abogado Saúl Villar, quien la presentó, Petro no podía elegir a Eljach porque no estuvo inscrito ante la Casa de Nariño y eso violaría un requerimiento administrativo; también dijo que habría conflictos de intereses por el cargo de Secretario General del Senado.

Más información: “Nunca se debió haber hecho la represa de Hidroituango”: Petro criticó el proyecto

“¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del senado?”, se cuestionó el jefe de Estado.

Y agregó: “¿O se trata de un vargasllerismo que sufre de viudez del poder? Por favor, no más Néstor Humberto, no más cartel de la toga, no más usar la justicia como arma política y extorsiva”.

Consulte aquí: Eljach, ternado por Petro, suma apoyos amplios del Congreso en puja por Procuraduría

Eljach, quien no logró ser ternado por la Corte Suprema de Justicia, ya consiguió el respaldo de varios partidos para su elección, la cual se haría tentativamente el próximo 8 de octubre. Su ventaja es que lleva 12 años como secretario General del Senado y en julio pasado se reeligió en ese cargo con más de 90 votos.

Los otros ternados, Germán Varón Cotrino (Corte Suprema de Justicia) y Luis Felipe Henao (Consejo de Estado), son vistos como aliados del exvicepresidente Germán Vargas lleras por la militancia que tuvieron en Cambio Radical. Sin embargo, tienen ciertos apoyos en el Capitolio.

¿También me van a quitar mi derecho constitucional a ternar candidato a procurador de todas las personas que se inscribieron ante las cortes y mi despacho, como dice mi carta al presidente del senado?



¿O se trata de un vargasllerismo que sufre de viudez del poder?



Por favor no… https://t.co/AlGuYMyqcE — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 20, 2024

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.