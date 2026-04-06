Esta es la estrategia que desplegó Petro para sostener a Roa en Ecopetrol en época electoral

El presidente Gustavo Petro y y el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, durante un encuentro en diciembre pasado en la refinería de Cartagena. Foto: Tomada de @Ricroabar

Si hay algo que el presidente Gustavo Petro tiene claro y que con ciertos matices les ha notificado a quienes están en su anillo más cercano, es que faltando menos de dos meses para la primera vuelta presidencial no va a entregar la cabeza de Ricardo Roa Barragán. Y por eso, con el fin de buscar alternativas que permitan esquivar esa caída, mantiene diálogos constantes con un sector de la junta directiva de Ecopetrol.

La razón de dejar esos puentes abiertos, al menos con quienes aún aplican las directrices de la Casa de Nariño en la estatal...