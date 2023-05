“Salir a las calles no significa violencia”: Petro desde España

El presidente Gustavo Petro llegó este martes a Madrid en su primera visita de Estado a España, con el objetivo de robustecer las relaciones bilaterales en lo económico y comercial. Foto: Presidencia Colombia/EFE - Presidencia Colombia

En la madrugada de este martes, el presidente Gustavo Petro llegó a España para atender una agenda de cuatro días en la que tratará temas como el cambio climático, la paz total, el turismo, entre otros. El mandatario estará acompañado por la primera dama, Verónica Alcocer, y varios integrantes de su gabinete.

Durante su visita se reunirá con el presidente Pedro Sánchez, el rey Felipe VI y la reina Letizia. También tendrá un encuentro con la comunidad colombiana en Madrid y visitará el Ayuntamiento de esa ciudad, así como el Congreso de Diputados, recinto en el que dará un discurso.

Lea también: Francia Márquez en África: hito y oportunidad

Durante la mañana de este martes, el presidente asistirá a una feria de emprendimiento organizada por colombianos. Se trata de la sexta edición de la Feria de Servicios, una muestra de emprendedores nacionales que tendrán un espacio para mantener un diálogo informal con el jefe de Estado.

Tras llegar a Madrid, Petro se dirigió a la Embajada de Colombia en España, donde fue recibido con pancartas y mensajes de algunos nacionales. El mandatario también se refirió a varios temas, entre estos el remezón ministerial, el futuro de sus reformas sociales y las declaraciones del “balconazo” de este 1 de mayo.

Recomendado: En balconazo, Petro dijo que coartar reformas puede llevar a una “revolución”

“No estamos estatizando estamos tratando de poner un mercado en función del derecho a la gente de tener salud. Los fondos de pensiones tampoco desaparecerán, es controlar el sistema. En el Congreso de Asofondos ellos lanzaron varias propuestas una de esas me gustó, la administración de Colpensiones no sea del Gobierno, para garantizar que el dinero no sea de uso diario”, dijo en entrevista con La W.

Sobre la convocatoria a marchas para apoyar las reformas aseguró que no se trata de fomentar la violencia, sino de ayudar al Congreso a “aterrizar en el momento histórico”. “Creo que se puede construir una coalición más pequeña. La revolución es que la gente salga a la calle, una sociedad que se mueva, no habrá cambios si no hay una sociedad que se mueva”, agregó.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en la ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.