Petrismo agita otra consulta popular ante eventual freno a reforma a la salud y otras iniciativas

El presidente Gustavo Petro no está dispuesto a ver hundida su reforma a la salud, o al menos no sin antes agitar a sus bases para la movilización y reiterar su narrativa de que los congresistas de la Comisión Séptima del Senado y sus partidos están supuestamente “en contra del pueblo”. El Pacto Histórico ya alistó dos apelaciones ante un eventual hundimiento e incluso tiene dentro de las posibilidades llamar nuevamente a una consulta popular, todo en clave electoral.
