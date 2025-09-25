Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Petrismo agita otra consulta popular ante eventual freno a reforma a la salud y otras iniciativas

La Casa de Nariño prepara un “plazoletazo” y ya ha llamado a sus bases para estar preparadas. Insiste en los diálogos con los senadores de la Comisión Séptima del Senado en busca de votos para el proyecto, pero no descarta volcarse a las calles.

Laura C. Peralta Giraldo
Laura C. Peralta Giraldo
25 de septiembre de 2025 - 12:09 p. m.
El presidente Petro en Barranquilla en su primer cabildo por la consulta popular.
El presidente Petro en Barranquilla en su primer cabildo por la consulta popular.
Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro no está dispuesto a ver hundida su reforma a la salud, o al menos no sin antes agitar a sus bases para la movilización y reiterar su narrativa de que los congresistas de la Comisión Séptima del Senado y sus partidos están supuestamente “en contra del pueblo”. El Pacto Histórico ya alistó dos apelaciones ante un eventual hundimiento e incluso tiene dentro de las posibilidades llamar nuevamente a una consulta popular, todo en clave electoral.

Lea:

Laura C. Peralta Giraldo

Por Laura C. Peralta Giraldo

Periodista con enfoque de género y con interés en temas sociales, políticos y de paz. @LauraPeraltaGlperalta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

reforma a la salud

Congreso

 

PEDRO CASTIBLANCO REYES(85266)Hace 10 minutos
jamas la extrema derecha estara de acuerdo con la restauracion de los minimos derechos a un trabajo digno, salud, educacion, paz, tierras para los campesinos
Michael Myers(apgw0)Hace 29 minutos
Otra amenaza del mismo insecto que aleteaba patético frente a un auditorio vacío. Él y su ministro vampiro no tuvieron reparo en permitir la quiebra de los hospitales.
  • Lalo Parrarro(70277)Hace 2 minutos
    Este es integrante de la bandola que repite siempre las mismas estupideces.
Jorge López(60581)Hace 39 minutos
Este hombre no respeta las instituciones democráticas, quiere gobernar a dedo
enriqueparra1978(84821)Hace 39 minutos
Hay que mover al pueblo colombiano, ahora que ya se le perdió el miedo a Uribe, supuestamente el hombre más poderoso y peligroso de Colombia, según Popeye, pues el mismo le tenía miedo y se negaba a hablar del líder del CD. Los pobres, 90% de colombianos, hacen crecer la economía y con su trabajo sacan adelante a sus familias. El pueblo despertó y reconoce su propio poder. Ningún político podrá detener esa fuerza humana.
  • Michael Myers(apgw0)Hace 28 minutos
    Ya no habrá hospitales para atender a tu pueblo. Tu ministro los dejó morir ..
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.