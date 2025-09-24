Petro usó tono electoral y de balance interno en última intervención ante la ONU

El presidente Petro fue el octavo en el orden del día en la sesión de la Asamblea General de la ONU. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro habló este martes durante 41 minutos ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en su última intervención como representante de Colombia ante ese organismo multilateral abordó los temas con los que ha buscado profundizar una narrativa que le dé gasolina al progresismo en la campaña electoral que promueve la propia Casa de Nariño. Narcotráfico, relación con Estados Unidos –el principal socio comercial del país– y la guerra de Israel en Gaza fueron los temas claves de su discurso.

Petro se subió al atrio de la...