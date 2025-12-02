Petro endurece tono con Trump poniendo a la Venezuela de Maduro como nuevo eje

El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.). Foto: Agencia EFE

El presidente Gustavo Petro usó la orden del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela para reforzar su relato en contra de Washington y, con Caracas como la excusa, seguir endureciendo el tono que este mismo lunes ya derivó en señalar al encargado de Negocios de ese país, John McNamara, de “emborracharse” con los opositores al “Gobierno del cambio”.

Aunque tal ha sido el nivel de escalamiento verbal de Bogotá hacia Washington —que no ha respondido directamente a los señalamientos—, en ese mismo tiempo el...