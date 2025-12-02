Logo El Espectador
Política
Petro endurece tono con Trump poniendo a la Venezuela de Maduro como nuevo eje

La relación entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca está en un punto difícil. Desde el lado colombiano, no han sido menores los señalamientos que el mismo presidente Gustavo Petro ha dirigido contra su homólogo Donald Trump, ni contra el embajador (e) John McNamara, y con las acciones militares de ese país sobre Venezuela acechando el panorama en los próximos meses, continúa un enfrentamiento en lo discursivo.

Redacción Política
02 de diciembre de 2025 - 11:04 a. m.
El presidente Gustavo Petro (centro) ha respaldado a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro (izq.), en medio del despliegue naval ordenado por el mandatario de EE. UU., Donald Trump (der.).
Foto: Agencia EFE

El presidente Gustavo Petro usó la orden del mandatario estadounidense, Donald Trump, de cerrar el espacio aéreo de Venezuela para reforzar su relato en contra de Washington y, con Caracas como la excusa, seguir endureciendo el tono que este mismo lunes ya derivó en señalar al encargado de Negocios de ese país, John McNamara, de “emborracharse” con los opositores al “Gobierno del cambio”.

Aunque tal ha sido el nivel de escalamiento verbal de Bogotá hacia Washington —que no ha respondido directamente a los señalamientos—, en ese mismo tiempo el...

Por Redacción Política

