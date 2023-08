“Si eso fuese cierto este presidente se tendría que ir”: Petro habló de Nicolás

El presidente Petro se refirió a la confesión que entregó su hijo Nicolás a la Fiscalía. Dijo que no defenderá a su primogénito sino a la justicia. Foto: Presidencia

Desde Sincelejo, y alrededor de cuatro horas después de que Nicolás Petro confesara que sí hubo ingreso de dinero irregular a la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro decidió responder a los señalamientos de su primogénito en la Fiscalía y que, sin duda, significan un duro golpe a su mandato.

“Tiene una especie de instinto, de deseo subliminal, y es que, obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Porque yo no soy Uribe ni Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado atrás por obvias razones, yo vengo de otro tipo de manera de entender las cosas”, advirtió el Jefe de Estado.

Y si bien Nicolás Petro aseguró que tiene cómo probar que le entró plata de origen ilegal a la campaña presidencial de 2022 de su padre, por la que obtuvo 11,2 millones de votos para llegar a la Casa de Nariño, el mandatario le envió un mensaje a que, según él, no se arrodille y más bien diga la verdad.

“Mi hijo ya verá, pero lo único que le puedo recomendar, desde la dignidad, la verdad. No arrodillarse al verdugo jamás”, precisó Petro, quien agregó que “mis hijos o hijas han sido libres, se equivocarán como todo ser humano y andarán caminos diferentes a los míos, pero el padre eso nunca lo esperará ni ha sucedido ni sucederá”.

Y agregó: “El presidente de la República jamás ha solicitado a ninguno de sus hijos e hijas el delito, ni para ganar, ni para financiar campañas, ni para nada que tenga que ver con eso”.

Estas declaraciones de Petro sobre lo que ha dicho su hijo reflejan que el escándalo lo toca en lo personal, pero también en lo político y tácitamente reconoce que impacta en la Casa de Nariño, a la cual llegó hace un año. Desde la oposición han reaccionado exigiéndole que responda por la posible irregularidad, pero desde el oficialismo ha salido a rodearlo.

De acuerdo con Nicolás Petro, su primogénito, en la campaña de 2022 él mismo recibió dinero de personajes cuestionados, como Samuel Santander Lopesierra, conocido como “Hombre Malboro”, y Alfonso “Turco” Hilsaca, el cual no se reportó oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Si bien en principio se había dicho que los dineros se quedaron en los bolsillos de Nicolás Petro y no habrían llegado a la campaña de su papá, este jueves el expediente judicial cambió de rumbo con lo dicho por la Fiscalía, pues reveló que el hijo del mandatario tenía cómo demostrar lo contrario a lo afirmado inicialmente.

Y en su discurso de Sincelejo, Petro continuó refiriéndose a este tema: “Este gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular. No hay nadie que pueda acabar con este Gobierno si no es el pueblo mismo. Nos vamos hasta el año 2026″.

La razón de esa frase es que, según él, detrás de estas acusaciones está la intención de golpear su mandato y que, por lo mismo, lo va a defender sin interferir en la indagación judicial que tiene a su hijo Nicolás, y a su exesposa Day Vásquez, tras las rejas.

“Soy el primer presidente que le dice a la justicia que juzgue a su hijo. No porque sea el primero que delinca, sino porque los demás eligieron proteger a sus hijos antes que a la justicia. Y yo prefiero proteger a la justicia”, agregó el Jefe de Estado.

"A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares, algunas cicatrizarán, otras quizás nunca, claro que han intentado utilizar todas las debilidades para abrir el… pic.twitter.com/Mh5DwOsycQ — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 3, 2023

Y agregó: “Uno no puede arrodillarse ante el verdugo y la defensa siempre se hace desde la verdad y la dignidad. Si sale bien, a la postre sale bien. Si no tienen nada que temer, la verdad y la dignidad es el mejor instrumento de la defensa judicial”. Y continuó: “Aquí van a acuñar los errores para intentar abrir el camino del derrumbe del primer gobierno popular en Colombia”.

Todas estas declaraciones, que iban siendo cuestionadas por la oposición en redes y en directo, las entregó durante el evento de presentación del Sistema Nacional de Reforma Agraria.

