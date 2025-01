Si el Congreso no aprueba, se pasará al recorte: advertencia de Petro sobre tributaria

El presidente Gustavo Petro no descarta recortes al presupuesto de 2025. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia al Congreso respecto a una nueva reforma tributaria que el Gobierno presentaría en la actual legislatura con la intención de hacerle frente a sus problemas de caja. El jefe de Estado, a través de X, aseguró que si el Legislativo no aprueba la nueva propuesta, el aplazamiento de $12 billones al presupuesto de la Nación en 2025 se convertiría en un recorte.

“Hay un problema general en todos las partidas aplazadas, que no cortadas: si el Congreso no aprueba la reforma tributaria que se les presentará, no podrán ser financiadas”, afirmó Petro en una publicación en los que se refirió a los aplazamientos de las partidas del Ejecutivo para proyectos de infraestructura en Bogotá, como el Metro y el Transmilenio.

“La prioridad que me impuse fue no aplazar los recursos que generan la justicia social en Colombia y los derechos universales”, dijo.

Y envió un mensaje al Congreso: “No entiendo a congresistas y líderes políticos gritando contra el recorte, cuando ellos mismos votaron contra el financiamiento del presupuesto, contra sus regiones y contra su gente”.

No es nuevo. Desde septiembre del año pasado, el presidente ha tenido varios choques con el Congreso, y con su presidente, Efraín Cepeda (Conservador).

La génesis de esa ruptura fue, precisamente, que las comisiones económicas del Legislativo rechazaron el proyecto de presupuesto de 2025 por $523 billones, asegurando que estaba desfinanciado, pese a la solución que el Gobierno presentó: una ley de financiamiento. Pero ese proyecto también se hundió, en diciembre pasado.

Por esos reveses en la legislatura pasada, el Gobierno anunció, esta semana, que aplazaría $12 billones del presupuesto de este año. La noticia, no obstante, ha generado críticas entre gobernantes locales, como Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Federico Gutiérrez (Medellín), quienes han hablado de un “revanchismo” del presidente.

Petro, por su parte, ha insistido en que es una medida no definitiva y que se aplazan. Sin embargo, su advertencia al Congreso deja en claro que ese aplazamiento podría convertirse en un hecho permanente si el Legislativo no le camina a la nueva tributaria.

