Gustavo Petro insiste en “golpe de estado” por investigación del CNE

Presidente Gustavo Petro durante un Consejo de Seguridad en la Casa de Nariño. Foto: Joel_Presidencia

Una vez más, y como lo hizo ya a finales de esta semana, el presidente Gustavo Petro se fue en contra de la investigación que avanza en el Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar si violó los topes de financiación de su campaña presidencial en 2022.

En X, como ya lo ha hecho antes, criticó que el CNE lo investigue y reiteró la narrativa de un golpe de estado en su contra. También cuestionó el concepto del Consejo de Estado por el que se determinó que el CNE sí podía investigarlo.

“No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del Consejo de Estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo Electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, afirmó.

Según dijo el mandatario, el CNE no tendría autoridad para investigarlo al ser “una instancia puramente administrativa y política”. Y aseguró que su competencia vencía a “los 30 días posteriores a la elección”, es decir, en julio de 2022.

Y agregó: “cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral construye un golpe de estado”. Y concluyó, mencionando a Venezuela -algo que, en las últimas semanas ha evitado-: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”.

Es la segunda vez, como se dijo, que se refiere a la investigación que adelanta el CNE para definir si Petro violó los topes de la campaña. Este viernes, incluso, hizo un llamado a sus seguidores para salir a las calles para defender su elección.

En todo caso, y pese a los reparos de Petro, los nueve magistrados del CNE ya tienen en poder la ponencia, revelada en días pasados por El Espectador. Según los togados investigadores, Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), no cuadran $5.400 millones de la campaña petrista.

