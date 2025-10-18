Así se convirtió Lemus, jefe de inteligencia estatal, en uno “duro” del gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro y y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, comparten historia desde su militancia en el extinto M-19. La paz total con criminales ligados al narcotráfico está ahora en sus conversaciones. Foto: El Espectador

Alrededor de las 9 de la mañana del pasado jueves llegó a la Casa de Nariño el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el abogado y exguerrillero del M-19 Jorge Arturo Lemus Montañez. Su cita, absolutamente privada –al punto que no entra nadie más con él–, era con el presidente Gustavo Petro, con quien tiene un encuentro a puerta cerrada al menos una vez por semana.

Tal es la confidencialidad de esas reuniones que el jefe de Estado también está solo; únicamente se ven Petro y Lemus en el piso tres del palacio presidencial, donde...