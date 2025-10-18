Logo El Espectador
Política
Así se convirtió Lemus, jefe de inteligencia estatal, en uno “duro” del gobierno Petro

La cabeza de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, entró de lleno en la paz total del presidente Gustavo Petro; hará parte de mesas de negociación con ilegales. Su agencia se asegura de que la Casa de Nariño no sea interceptada y es de los pocos que le hablan al oído al mandatario. Estos son sus pasos y la historia que hay detrás.

Daniel Valero
Daniel Valero
19 de octubre de 2025 - 01:04 a. m.
El presidente Gustavo Petro y y el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus, comparten historia desde su militancia en el extinto M-19. La paz total con criminales ligados al narcotráfico está ahora en sus conversaciones.
Foto: El Espectador

Alrededor de las 9 de la mañana del pasado jueves llegó a la Casa de Nariño el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el abogado y exguerrillero del M-19 Jorge Arturo Lemus Montañez. Su cita, absolutamente privada –al punto que no entra nadie más con él–, era con el presidente Gustavo Petro, con quien tiene un encuentro a puerta cerrada al menos una vez por semana.

Tal es la confidencialidad de esas reuniones que el jefe de Estado también está solo; únicamente se ven Petro y Lemus en el piso tres del palacio presidencial, donde...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
Estados Unidos

 

