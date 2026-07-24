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Las rencillas y los cambios de reglas marcaron la diplomacia en los cuatro años de Petro

El presidente Gustavo Petro finaliza un periodo marcado por señalamientos contra los funcionarios de carrera diplomática y nombramientos políticos tumbados por altos tribunales. Con el cambio a la administración de Abelardo de la Espriella se prevé una nueva sacudida en el servicio exterior. Han sido 484 nombramientos, menos que en los periodos de Iván Duque y de Juan Manuel Santos, y así se movió el servicio diplomático del “Gobierno del cambio”.

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Redacción Política
24 de julio de 2026 - 02:20 a. m.
El presidente Gustavo Petro es el postulador de embajadores. La canciller Rosa Villavicencio los avala.
El presidente Gustavo Petro es el postulador de embajadores. La canciller Rosa Villavicencio los avala.
Foto: Juan Diego Cano

Una cascada de renuncias del servicio diplomático llegó al despacho de la canciller Rosa Villavicencio con fecha del 6 de agosto como el día de final del cumplimiento de funciones. El Ministerio de Exteriores se prepara para recibir la administración de Abelardo de la Espriella —sin empalme de por medio— y finaliza unos cuatro de años del “Gobierno del cambio” marcados por señalamientos de cuotas políticas, peleas con altos tribunales y una rencilla con funcionarios de carrera a los que el presidente Gustavo Petro señaló, en varias ocasiones,...

Por Redacción Política

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