Las rencillas y los cambios de reglas marcaron la diplomacia en los cuatro años de Petro

El presidente Gustavo Petro es el postulador de embajadores. La canciller Rosa Villavicencio los avala. Foto: Juan Diego Cano

Una cascada de renuncias del servicio diplomático llegó al despacho de la canciller Rosa Villavicencio con fecha del 6 de agosto como el día de final del cumplimiento de funciones. El Ministerio de Exteriores se prepara para recibir la administración de Abelardo de la Espriella —sin empalme de por medio— y finaliza unos cuatro de años del “Gobierno del cambio” marcados por señalamientos de cuotas políticas, peleas con altos tribunales y una rencilla con funcionarios de carrera a los que el presidente Gustavo Petro señaló, en varias ocasiones,...