Petro anuncia que “procederá” contra Cabal por publicación en redes sociales

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático) están enfrascados en una discusión en redes sociales que llegaría a los estrados judiciales por cuenta de una foto.

El pasado domingo, la senadora uribista publicó en su cuenta en X una foto en la que aparece un joven Petro acompañado por una mujer que, supuestamente, sostiene un arma. Sin embargo, el propio presidente le pidió a Cabal que eliminara la publicación asegurando que, aunque sí se tomó la foto, esta está editada y la joven no estaba armada.

“Le pedí amablemente a la senadora Cabal quitar una foto manipulada donde aparece una menor de edad, supuestamente armada, a mi lado. Esta es la verdad, y como hay decenas de testigos y la senadora no quiso retractarse. Procedemos”, escribió este miércoles en la noche el presidente en la misma red social.

En una primera publicación, del pasado 6 de enero, le había pedido quitar “la foto de la derecha porque es falsa. No quiero judicializar la política. Esa foto es tomada en una reunión política de AD-M19, partido legal, transformado en el Partido Verde”. Y explicó que la foto se tomó cuando ya la guerrilla se había desmovilizado. También, que fue en la época de la campaña de Carlos Pizarro a la Presidencia.

“Usted es víctima de la manipulación de la foto, pero su insistencia la haría romper el código penal”, le dijo Petro a Cabal y le aseguró que “no quiero judicializar la política”.

Ante esto, la senadora, que no borró la primera publicación, señaló que “‘judicializar la política’ no es buscar justicia sino venganza contra la libre expresión de quienes no piensan como el régimen. Es el arma favorita de la izquierda para perseguir opositores”.

En todo caso, el canal público RTVC entrevistó a Claudia Alarcón, la mujer que aparece en la foto y es habitante de Bolívar 83, el barrio en Zipaquirá que Petro ha dicho que ayudó a fundar en su época en la guerrilla. “La foto es real. Lo que no es real es el arma, el montaje. Fue tomada en la Casa de la Paz, un sitio que armaron cuando se firmó la paz del M-19 y a donde llegábamos los jóvenes”, afirmó y agregó que también procederá vía el sistema judicial si la senadora no se retracta.

