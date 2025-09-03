Inesperado cambio de postura en el CNE le dio nuevo aire al petrismo para 2026

El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
Foto: Presidencia
El oficialismo vio cómo en menos de 24 horas una decisión clave para su campaña y sus objetivos electorales dio un giro de 180 grados en el Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobándose por unanimidad la creación del partido Progresistas. Pero detrás de esta decisión de último minuto del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), quien cambió su ponencia de negativa a positiva, habría una serie de diálogos, como varios militantes de la izquierda, y fuentes del mismo CNE, lo contaron extraoficialmente. Estos...
Por Laura C. Peralta Giraldo
Periodista con enfoque de género y con interés en temas sociales, políticos y de paz. @LauraPeraltaGlperalta@elespectador.com
