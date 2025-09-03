No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Inesperado cambio de postura en el CNE le dio nuevo aire al petrismo para 2026

Con un giro de 180 grados en 24 horas se terminó salvando la creación del nuevo movimiento Progresistas. Detrás hubo acercamientos y diálogos, pero aún faltan decisiones de fondo para la izquierda.

Laura C. Peralta Giraldo
04 de septiembre de 2025 - 01:10 a. m.
El presidente Gustavo Petro recibió en la Casa de Nariño al Pacto Histórico y a Unitarios.
Foto: Presidencia

El oficialismo vio cómo en menos de 24 horas una decisión clave para su campaña y sus objetivos electorales dio un giro de 180 grados en el Consejo Nacional Electoral (CNE), aprobándose por unanimidad la creación del partido Progresistas. Pero detrás de esta decisión de último minuto del magistrado Alfonso Campo (Partido Conservador), quien cambió su ponencia de negativa a positiva, habría una serie de diálogos, como varios militantes de la izquierda, y fuentes del mismo CNE, lo contaron extraoficialmente. Estos...

Periodista con enfoque de género y con interés en temas sociales, políticos y de paz. @LauraPeraltaGlperalta@elespectador.com
