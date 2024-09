“No presionamos magistrados de la Corte”: Petro en manifestación por la pensional

El presidente Gustavo Petro participó en la marcha por la defensa de la reforma pensional. Foto: Joel_Presidencia

El presidente Gustavo Petro habló este jueves desde la Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se realizó una concentración, convocada por el mismo Gobierno, para defender la reforma pensional que enfrenta más de 100 demandas en la Corte Constitucional.

Pese a la motivación de dicha marcha, en la que el presidente habló pasadas las dos de la tarde, luego de hacer lo propio en el Congreso de la Asociación de Generadores de Energía (Acolgen), dijo en varios momentos que no se trata de una gestión a los magistrados del alto tribunal.

“No estamos presionando ni el corazón ni el trabajo de los magistrados. No los presionamos, así voten contra mí. Y no lo hacemos por muchas razones. Somos demócratas a muerte” afirmó. En todo caso, sí fue enfático en que la Constitucional debe rechazar las demandas. A renglón seguido, referirse a las chuzadas a altos magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Puede leer: “El presidente tiene indicios muy importantes sobre Pegasus”: director de Inteligencia

“No hay presiones como sí hicieron antes, cuando pusieron micrófonos en la sala de la Corte Suprema de Justicia para escuchar qué decisiones tomarían alrededor de la parapolítica”, aseveró.

Eso sí, Petro aprovechó para criticar al senador Iván Name (Alianza Verde), cuando fue presidente del Senado. “Lo que hizo fue pérfido con la vejez de Colombia, de la que él va a ser parte. Fue pérfido calcular los tiempos que dice la norma de tal manera que, sabiendo que se había aprobado en la Cámara, los cuadró de tal manera para que si votaba diferente hubiese una comisión de conciliación que él citaba y cuadró para que solo quedara un día para la citación de la comisión”.

Y agregó: “para lograr eso, tuvo el proyecto guardado 13 meses en su escritorio y no lo dejó discutir como la ley obliga. 13 meses para que él solo, a nombre de nadie, tuviera el poder de decidir. Claro que tenemos gente en el Senado que no nos quiere, pero que discutan”. Además, negó cualquier intento de compra a Name -como se ha dicho que se buscó en el caso de corrupción de la UNGRD-: “qué vamos a comprar y qué nada, lo único que pedíamos era que cumpliera la ley”.

Como ha sido común en las últimas semanas, Petro volvió a hablar de una supuesta conspiración en su contra. Lo hizo referenciando una reciente entrevista de Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia, en la que este dijo que no se descartaban riesgos para Petro, aunque no profundizó en ellos. “En la justicia en Estados Unidos se enteraron dónde está la plata, cómo lo van a hacer, cuáles son las volquetas y en qué sitios estaban las armas. Lo dijo el embajador y es cierto y, por tanto, tenemos que actuar”.

También: Presidente afirmó que el ministro de Salud “se termina durmiendo en las reuniones”

Ese actuar, agregó, significa que “esta movilización es la primera. No será solo llenar plazas o caminar calles, es el ejercicio de la hegemonía popular. Si ellos lo logran -la oligarcía, los privigeliados y los mafiosos- aquí pasarán generaciones en medio de la esclavitud”.

Luego de hablar en la Plaza de Bolívar, Petro escribió en X: “El debate político debe darse en las plazas y el parlamento y no en los estrados judiciales”.

