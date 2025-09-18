No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Ajustes en el Congreso a la doble militancia serían salvavidas para unidad del Pacto

El CNE decidió que Colombia Humana ni Progresistas pueden formar parte del partido único del Pacto Histórico. Un proyecto de ley, impulsado por varios partidos, podría abrirle la puerta a la unión del progresismo en las elecciones de 2026 en la que ha insistido el presidente Gustavo Petro. ¿De qué trata?

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
18 de septiembre de 2025 - 02:04 a. m.
Las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez dirigen Progresistas y Colombia Humana, que, por orden del Consejo Electoral, no podrán sumarse al partido único del Pacto Histórico; buscarían coalición.
Foto: Jonathan Bejarano

Justo cuando se cayó la posibilidad de que Colombia Humana se sume al partido único del Pacto Histórico, en el Congreso comienza a cocinarse una ley que podría ser un salvavidas para que el progresismo llegue unido a las elecciones de 2026. Se trata de dos hechos independientes entre sí, pero que impactarían en el tablero político y que sacudiría las fibras de varias colectividades.

Casi de manera paralela, mientras en el Consejo Nacional Electoral se discutía la ponencia del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) que dejó a Colombia...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Conoce más

Gustavo Lequerica(34793)Hace 1 hora
Estos politicos todo lo manejan con la trampa, vagabundos.
