Ajustes en el Congreso a la doble militancia serían salvavidas para unidad del Pacto

Las senadoras María José Pizarro y Gloria Flórez dirigen Progresistas y Colombia Humana, que, por orden del Consejo Electoral, no podrán sumarse al partido único del Pacto Histórico; buscarían coalición. Foto: Jonathan Bejarano

Justo cuando se cayó la posibilidad de que Colombia Humana se sume al partido único del Pacto Histórico, en el Congreso comienza a cocinarse una ley que podría ser un salvavidas para que el progresismo llegue unido a las elecciones de 2026. Se trata de dos hechos independientes entre sí, pero que impactarían en el tablero político y que sacudiría las fibras de varias colectividades.

Casi de manera paralela, mientras en el Consejo Nacional Electoral se discutía la ponencia del magistrado Altus Baquero (Partido Liberal) que dejó a Colombia...