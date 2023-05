Gustavo Petro posesionó a los nuevos ministros y al director del Dapre

Carlos Ramón González se posesionó este 1 de mayo de 2023 como nuevo director del DAPRE y como consejero presidencial para las regiones encargado. Foto: Cristian Garativo /Presidencia de la República

Desde la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, tomó el juramento y posesionó a Carlos Ramón González como nuevo director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y como consejero presidencial para las regiones encargado.

En este Día del Trabajo, el mandatario también posesionó a los siete nuevos ministros que harán parte de su gabinete: Luis Fernando Velasco, ministro del Interior; Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda y Crédito Público; Guillermo Jaramillo, ministro de Salud y Proyección Social; Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural; William Camargo, ministro de Transporte; Mauricio Lizcano, ministro de las TIC; Yesenia Olay, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

“La inmensa mayoría de ustedes llevan una vida de luchas políticas, de discusiones, de debates. Varios en el congreso de la república, otros en otras instancias del debate público. Con muchos de ustedes hemos estado juntos durante años, también en las vicisitudes de una lucha política que aún no termina, que ahora se puso buena”, dijo el presidente Petro durante la posesión.

”En este primero de mayo, que es el día de los y las trabajadoras y que muestra de qué lado está el gobierno. Un país, siendo de los más desiguales socialmente del mundo, tiene que tener un conflicto social. En antaño ese conflicto social era ahogado en gases, en represión, en cárceles y, sobre todo, en muertes y desapariciones. Un manejo dictatorial del conflicto que mostraban gobiernos que siempre pertenecían a unas elites específicas que trasladaban a las normas y a la acción política, esa posición de defender el privilegio constituido por una clase empresarial que hace su riqueza a partir de ordeñar el estado”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreo a la mano’.

El presidente aseguró que “si no hay satisfacción de las necesidades, no hay libertad. La mayoría de la sociedad no sabe qué es la libertad”. En ese orden de ideas se dirigió a la nueva ministra de Agricultura: “Esperamos el proceso más profundo posible para democratizar la tierra en Colombia, para que el campesinado, el trabajador agrario, tenga acceso a la propiedad de la tierra, como ordena la Constitución de 1991. Eso se llama satisfacer necesidades y, por lo tanto, ampliar la libertad”.

El jefe de Estado volvió a la idea que había compartido la semana pasada, horas antes de anunciar el remezón ministerial, de tener un gobierno de emergencia que trabaje día y noche. “He pedido que donde están nuestras necesidades programáticas, el gobierno trabaje día y noche. La administración debe prepararse para trabajar las 24 horas, respetando los horarios laborales. Implica más gente trabajando, si no hay más gente trabajando no movemos con rapidez las agujas del reloj, y hay que moverlas porque no vamos a pasar este gobierno después con la inquietud de que no hicimos lo que teníamos que hacer”, afirmó.

Con respecto a lo que concierne al Ministerio de Hacienda, aseguró que la política de esta cartera se debate en corrientes de pensamiento económicas diferentes. “Nosotros queremos equilibrio macroeconómico en las finanzas públicas que permita hacer cálculos. No estamos por destruir los equilibrios fiscales y eso nos implica guardar una serie de prudencias que a veces van contra la aplicación de los planes”, anotó. “El presupuesto ha construido tres canales, en el gobierno anterior, que no llevan el dinero a los pobres sino a los sectores más altos de la sociedad”.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.