No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lanzan alerta por nuevas facultades que le daría el presupuesto a Petro en año electoral

La oposición dice que tres artículos le permitirían al presidente redireccionar gasto y ampliar la deuda pública sin control del Congreso. El Gobierno defiende la necesidad de aprobar el proyecto tal como fue presentado para evitar una “crisis financiera”.

Leonardo Botero Fernández
Leonardo Botero Fernández
15 de septiembre de 2025 - 11:04 a. m.
Desde la oposición alertan que artículos del presupuesto de 2026 le daría mayor autonomía al presidente Gustavo Petro para definir el gasto el próximo año.
Desde la oposición alertan que artículos del presupuesto de 2026 le daría mayor autonomía al presidente Gustavo Petro para definir el gasto el próximo año.
Foto: Eder Rodríguez

En la tensa discusión por el presupuesto de 2026 se metió la alarma que tres artículos, de los 97 que tiene el proyecto, desataron entre varios congresistas. La razón es que le darían mayor libertad al presidente Gustavo Petro para decidir la destinación de recursos en plena temporada electoral.

Este asunto es el que sigue en el Congreso luego de que no se lograra modificar el monto de $556,9 billones propuestos en el presupuesto del Ministerio de Hacienda. A partir de ahora, quienes se oponen al proyecto buscarán cambiar varios artículos que...

Leonardo Botero Fernández

Por Leonardo Botero Fernández

Egresado de la UPB. Con experiencia en El Colombiano y en Valora Analitik, cubriendo fuentes como judicial y economía. Interesado en entender el poder para contarlo desde todas sus aristas.@LeoBoteroF94lbotero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

PremiumEE

Congreso

Gobierno Petro

Gustavo Petro

Presupuesto

Senado

 

Samuel Vanegas Mahecha(22917)Hace 6 minutos
Pura y simple politiquería barata y ramplona, y, El Espectador ahí como altoparlante.
William Velasco velez(16260)Hace 18 minutos
Que el congreso apruebe un presupuesto real , y no a la nueva iniciativa de la reforma tributaria. Pregunta: El Gobierno del Cambio porque presenta este presupuesto. Respuesta: Para incrementar la corrupción y una burocracia inoperante, como sucedió en Venezuela.
William Velasco velez(16260)Hace 18 minutos
Que el congreso apruebe un presupuesto real , y no a la nueva iniciativa de la reforma tributaria. Pregunta: El Gobierno del Cambio porque presenta este presupuesto. Respuesta: Para incrementar la corrupción y una burocracia inoperante, como sucedió en Venezuela.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar