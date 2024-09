“Es el costo de la verdad”: Petro sobre suspensión de Colombia en Grupo Egmont

El presidente Gustavo Petro en alocución presidencial. Foto: Margarita Valdivieso / Presidencia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la noticia de la suspensión de Colombia del Grupo Egmont, una organización internacional de inteligencia financiera, por la divulgación de un informe sobre la compra del software de espionaje Pegasus.

La suspensión, comunicada recientemente, se fundamenta en que Colombia no cumplió con los estándares necesarios para garantizar la independencia de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIAF) respecto a otras entidades gubernamentales, incluida la Presidencia. Como consecuencia, Colombia pierde acceso a la red segura del grupo, que facilita el intercambio de información crítica entre 177 países para combatir delitos financieros.

“Debido a las recientes acciones que involucran a UIAF Colombia y la divulgación no autorizada de información proporcionada por uno de nuestros miembros, los Jefes del Grupo Egmont han confirmado la suspensión del acceso de UIAF Colombia a Egmont Secure Web (ESW)”, señaló el organismo en un comunicado.

Puede leer: “El presidente tiene indicios muy importantes sobre Pegasus”: director de Inteligencia

Pese a ello, Petro defendió su actuación asegurando que “es el costo de la verdad. Ahora Colombia sabe que un documento oficial de la agencia israelí IMPA, que por la ley colombiana de inteligencia y en defensa de los derechos humanos desclasifiqué, efectivamente muestra días, forma y banco donde se consignaron 11 millones de dólares para comprar el software “Pegasus” de interceptación de comunicaciones por parte de la DIPOL de Colombia en el gobierno de Duque”.

Aunque ha llamado la atención el impacto de la presunta utilización de ese software, aún falta que se conozca más información y comprender el impacto del uso de dicho software.

“Nosotros hemos investigado y no hemos encontrado nada aquí, ni documental que era lo que pretendíamos encontrar, ni tampoco por el lado de gastos reservados, que ahí no se maneja mucho lo documental. Verificamos si podía haber algunos indicios que nos permitieran ver si se había comprado ese equipo por este lado, pero no, nosotros no hemos encontrado ningún indicio en esta Dirección”, dijo Jorge Lemus, director encargado de la Dirección Nacional de inteligencia, en una reciente entrevista con El Espectador.

También: Caso Pegasus: Grupo Egmont confirma suspensión de Colombia para intercambiar datos

Y agregó: “Lo que pasa es que el hecho de que no haya pruebas, no quiere decir que no se haya comprado. Hay un rubro que se llama gastos reservados y esos gastos reservados no aparecen ni en Secop y a veces ni se deja rastro de los contratos que se hacen por allí”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.