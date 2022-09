Gustavo Petro responde a racista durante movilizaciones del 26 de septiembre

El presidente Gustavo Petro le respondió a una racista que emitió reprobables comentarios en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Foto: Carlos Rosas - Óscar Pérez

Las movilizaciones del 26 de septiembre dejaron dos visiones sobre la oposición. Por un lado, hubo más personas de las esperadas, pero no lograron articular una amplia movilización social, contrario a las que ocurrieron durante el gobierno de Iván Duque. Además, se demostró que los liderazgos de la oposición apenas se están cimentando.

La jornada de este lunes fue en su mayoría pacífica y no hubo accionar de la Fuerza Pública para reprimir las manifestaciones. No obstante, en medio de las movilizaciones ocurrió un censurable episodio de racismo. Una de las participantes emitió lamentables comentarios racistas en contra de la vicepresidente Francia Márquez y estas han sido reproducidas a través de redes sociales. Dichas palabras no serán reproducidas por este medio debido a lo reprobable que son y a que son un atentado en contra de la dignidad de una persona y de todo un sector poblacional.

Ante la acción reprobable, el presidente Gustavo Petro salió en defensa de la vicepresidenta: “Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política”. El presidente llegó a comparar los comentarios con la ideología nazi: “Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”.

El presidente no tuvo mayores comentarios sobre las movilizaciones de este lunes. Además de la respuesta a los actos racistas de las movilizaciones, Petro trató de insinuar que hubo poca asistencia a las marchas. Este publicó una imagen en la que se ve la Plaza de Bolívar a medio llenar con el siguiente mensaje: “Siempre se respetará su derecho a expresarse. Pero siempre tendremos el derecho a informar cuando se desinforme. En general las marchas no tuvieron violencia”.

Frente a la conducta racista, miembros de la oposición también se manifestaron. Algunos, como el exsenador Ernesto Macías, pidieron no reproducir el video para no difundir ideas racistas. Otros también rechazaron lo dicho por la mujer. También hubo algunos senadores que pidieron que la protagonista del acto censurable sea procesada judicialmente por difundir un discurso de odio en contra de la vicepresidenta y la población afro.