Se vuelven a tensionar relaciones entre Bogotá y Washington ad portas de decisiones clave

El presidente Gustavo Petro toma más distancia de la Casa Blanca, mientras mandatarios regionales alistan viaje a Estados Unidos. Venezuela está en la agenda y se viene decisión clave sobre certificación en la lucha antinarcóticos.

Johan Sebastián Pérez Pinilla
06 de septiembre de 2025 - 01:00 p. m.
La entonces canciller Laura Sarabia acompañó al presidente Gustavo Petro, junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a una reunión con delegados de alto nivel de Estados Unidos que estuvieron el semestre pasado en Colombia.
La entonces canciller Laura Sarabia acompañó al presidente Gustavo Petro, junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a una reunión con delegados de alto nivel de Estados Unidos que estuvieron el semestre pasado en Colombia.
Foto: Presidencia

Al retorno de su viaje diplomático en Osaka, Japón, el presidente Gustavo Petro se encontrará con una intensa agenda interna tras la derrota en la elección de magistrado en la Corte Constitucional y en un escenario geopolítico en el que Estados Unidos y Venezuela chocan cada vez con más fuerza.

Washington endurece su postura en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y al mismo tiempo ve con recelo los recientes acercamientos de la Casa de Nariño con el régimen de Nicolás Maduro, lo que puede tensionar aún más...

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

UnaVezMás (22193)Hace 3 minutos
Esos alcalduchos son unos triplehpts
DONALDO MENDOZA M.(67774)Hace 22 minutos
En Colombia mueren 13 policías tratando de controlar a narcos y cultivos. Quisiera saber cuántos empresarios del negocio de la droga son detenidos en USA. La relación de Colombia con EE.UU. ha sido siempre de servidumbre, y ninguna dignidad.
Juan Borda(30412)Hace 31 minutos
Que tal si nos explican que quiere decir certificación. Lo invocan como un poder mágico secreto propio de un hechicero en el Norte a quien hay que ofrecerle sacrificios regularmente para mantenerlo contento.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 37 minutos
¿Qué tal la oposición encargada de las relaciones internacionales de Colombia ? Faltaba más
Jorge López(60581)Hace 50 minutos
Petro el pendenciero estaría feliz de ver a Maduro de Presidente de Colombia, parecemos un estado anexo de Venezuela
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 40 minutos
    Este uribista si es bien bobo. Petro no debe dejarse enredar de Trump para iniciar un conflicto con el dictador Maduro
