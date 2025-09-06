Se vuelven a tensionar relaciones entre Bogotá y Washington ad portas de decisiones clave

La entonces canciller Laura Sarabia acompañó al presidente Gustavo Petro, junto a la directora del Dapre, Angie Rodríguez, a una reunión con delegados de alto nivel de Estados Unidos que estuvieron el semestre pasado en Colombia. Foto: Presidencia

Al retorno de su viaje diplomático en Osaka, Japón, el presidente Gustavo Petro se encontrará con una intensa agenda interna tras la derrota en la elección de magistrado en la Corte Constitucional y en un escenario geopolítico en el que Estados Unidos y Venezuela chocan cada vez con más fuerza.

Washington endurece su postura en la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, y al mismo tiempo ve con recelo los recientes acercamientos de la Casa de Nariño con el régimen de Nicolás Maduro, lo que puede tensionar aún más...