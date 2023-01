Gustavo Petro viajó a Tolouse, Francia, tras su participación en Davos

La mayoría de intervenciones de Petro fueron un llamado a que las naciones apliquen estrategias para mitigar la crisis climática y evitar la extinción de "toda la vida en el planeta, incluida la humana". Foto: EFE - LAURENT GILLIERON

El presidente Gustavo Petro concluyó el jueves su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde lanzó varias diatribas contra el uso de combustibles fósiles y la necesidad de reemplazarlos por inversiones en turismo y generación de energías limpias. En el foro, el mandatario también hizo un llamado a los líderes del mundo y a las grandes empresas para adelantar acciones que frenen la crisis climática.

Luego de su participación en la cita de líderes políticos y económicos, el mandatario viajó a Tolouse, Francia, donde sostendrá tres audiencias con líderes de ese país. Las expectativas están puestas en que se sigan estrechando las relaciones bilaterales tras la primera visita que hizo Petro a Francia a mediados de noviembre de 2022, en la que acordó con el presidente francés Emmanuel Macron el impulso a los diálogos entre la oposición y el gobierno venezolano y la cooperación en temas económicos y de transición energética.

El primer evento que tuvo Petro en su viaje a Tolouse fue una audiencia con Carole Delgala, presidenta del Consejo Regional de Occitania, que duró aproximadamente una hora. Luego de eso se reunirá con el prefecto de la Región Occitania y de la Región del Alto de Garona, Etienne Guyot. Finalmente, hacia las 4:30 p.m., hora francesa, Petro será condecorado por el alcalde de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, en la audiencia final de su viaje por esa ciudad.

El gobernante colombiano pisó suelo francés luego de una participación en Davos muy en línea con las salidas internacionales que ha hecho, que se caracterizaron por cuestionar las dinámicas de las grandes potencias mundiales. Petro habló con fuerza contra el capitalismo que, según dijo, demostró su imposibilidad de adaptarse a la crisis climática, por lo que instó a las naciones a aplicar un “capitalismo descarbonizado” que reduzca el consumo de hidrocarburos hasta llegar a las cero emisiones.

“La realidad de los últimos días que estamos viviendo demuestra que el capitalismo que se desarrolló los últimos 30 años no es capaz de detener la crisis climática (...) La búsqueda ampliada y desregularizada de ganancias no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles si aquellas no demuestran mayor capacidad para aumentar la productividad”, dijo el mandatario en el Foro Económico Mundial.

También advirtió que los países que más emisiones realizan están impulsando al mundo al “suicidio colectivo aferrados al mercado” debido a la “incapacidad planificadora del capitalismo” de brindar soluciones a la crisis climática.

La propuesta del jefe de Estado es que el “capitalismo descarbonizado” obligue a que los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estén subordinados a los acuerdos climáticos que, insistió, deben centrarse en la reducción del consumo de carbón, petróleo y gas.