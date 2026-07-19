Petro y De la Espriella: este es el Congreso que despiden y reciben | La Mesa Redonda

El presidente Gustavo Petro negó la realización de posesión presidencial en guarnición militar, mientras que el mandatario electo, Abelardo de la Espriella, emprendió acciones en medio de procesos de empalme. Foto: El Espectador

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Durante la última semana el hotel Grand Hyatt de Bogotá fue el centro de reuniones de poder sobre el futuro del Congreso de la República, a pesar de intentar durante días acuerdos por la presidencia del Senado. El Centro Democrático irá a voto limpio para intentar que Honorio Enriquez logre la máxima distinción de la cámara alta, mientras Alfredo Deluque —quien cuenta con el guiño del presidente electo— ya suma las mayorías al tener la bancada del partido Liberal a su favor.

En términos numéricos, la elección de Deluque cuenta ahora con los 13 votos de los liberales, los ocho votos de La U, los diez conservadores, siete de Cambio Radical y la Alianza Verde, cuatro de Salvación Nacional, tres del Mira, tres de ASI y uno del Nuevo Liberalismo, para un total de 43 votos. En tanto, la de Henríquez tiene consigo el respaldo de 17 votos uribistas, más el ya cantado apoyo del senador Jonathan Pulido “Jotape” Hernández, de la Alianza Verde. En el aire, y dependiendo de los acuerdos que se puedan lograr en la Cámara y algunos otros del Senado, quedan las curules indígenas (2), el Partido Demócrata (1), Dignidad y Compromiso (1) y los 26 del Pacto Histórico, incluyendo la curul de oposición de Iván Cepeda.

Esta votación ha generado choques entre el expresidente Álvaro Uribe y sectores de la administración entrante de De la Espriella, que intentan a toda costa que Deluque se convierta en el presidente que pueda aceitar sus iniciativas.

Este panorama, los choques por la presidencia del Senado, los acuerdos por la de la Cámara y el futuro del Congreso con la administración de Abelardo de la Espriella fueron los temas de análisis de una nueva edición de La Mesa Redonda de El Espectador.

Vea aquí el análisis completo:

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