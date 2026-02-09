Gobierno defiende estrategia de decretar emergencia económica por ola invernal

El presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti defienden decretar emergencia económica. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este lunes 9 de febrero, tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, defendieron la intención de volver a decretar una emergencia económica para atender la crisis humanitaria que ha desatado la ola invernal en varios departamentos del país, especialmente en Córdoba y la costa caribe colombiana.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en los últimos días se han registrado 131 emergencias que dejan más de 69.000 familias damnificadas en 104 municipios de 16 departamentos. Por esto, el presidente Petro anunció el fin de semana que se requiere volver a declarar otra emergencia económica para atender los estragos de la ola invernal que está golpeando al país.

En su cuenta de X agregó el viernes 6 de febrero que “ahora viene este fin de semana un segundo frente frío ártico; no sirve el embalse de Urrá. Debo declarar de nuevo la emergencia económica, ambiental y social en la región y puede extenderse al país”. También anunció que le solicitará a la “Corte Constitucional levantar la suspensión para atender el desastre y sus consecuencias”.

En este momento estamos en Consejo nacional de gestión de riesgo de desastres



Estamos ante un hecho que era sobreviniente y que que describíamos explícitamente en el decreto de emergencia que suspendió la Corte



Paradójicamente se da en la tierra del magistrado Camargo Assis… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 6, 2026

La candidata a la presidencia Claudia López criticó que las inundaciones iniciaron hace diez días, pero pese a esto “el decreto de atención de desastres está vigente desde noviembre de 2025 y les da todas las facultades que necesitaban para prevenir la inundación que sabían desde el 21 de enero que ocurriría y frente a la que no hicieron nada”. A su vez, acusó al Gobierno de “aprovecharse de la desgracia de la gente para revivir los impuestos que suspendió la Corte”.

Ante las críticas a esta decisión, el presidente Petro defendió la medida económica que se da en el marco de las inundaciones que han afectado a todo el país por el frente frío que se registra en los últimos días.

“El decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica, social y ambiental, que tiene efectos diferentes. En el primero no se pueden poner impuestos, solo traslados presupuestales; en el segundo se crean nuevos recursos que deben provenir de los sectores más ricos de la sociedad [...] Pero ya sabe qué pasa con los congresistas y magistrados de la región, que miran para otro lado, porque son beneficiarios del desastre”, aseguró el mandatario en su cuenta de X.

Uno: si quiere ser presidente, diferencie entre decreto de desastre y decreto de emergencia,



Dos: el decreto de desastre está vigente y yo no hablé de hacer otro, sino uno de emergencia económica,social y ambiental, que tienen efectos diferentes. En el primero no se pueden… https://t.co/J4afmKu683 — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 9, 2026

Otro de los miembros del ejecutivo que salió a defender el revivir la emergencia económica en el marco de las inundaciones es el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ambienta la llegada del decreto y advierte que “ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte no tiene ‘escapatoria política’ para ayudar a los necesitados como lo ha hecho antes”.

Se espera que el día de hoy, durante el Consejo de Ministros citado para las siete de la noche, se anuncie oficialmente el regreso del decreto y se den más detalles sobre cómo esta nueva emergencia económica ayudará a las gestiones que realizará el Gobierno en los 16 departamentos afectados por inundaciones.

Nadie hubiera podido calcular en un presupuesto las cuantiosas pérdidas por las inundaciones en Sucre, Córdoba, Bolívar y 19 departamentos más. Son BILLONARIAS que no están en los ministerios de Salud, Educación, Invías, UNGRD. Ante esta grave calamidad pública, esta vez la Corte… — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 9, 2026

