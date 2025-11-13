Gobierno Petro analiza sus cartas para no generar efecto dominó en choques con EE. UU.

El ministro Pedro Sánchez (Defensa) y la canciller Rosa Villavicencio realizan gestiones para cumplir la orden del presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

A una estrategia que se desplegó desde la Cancillería para tratar de bajar el tono del diálogo entre Colombia y Estados Unidos se le atravesaron, en las últimas horas, varias órdenes desde la Casa de Nariño que incluso ponen a tambalear la cooperación en materia de inteligencia con el Ejecutivo de Donald Trump. Con el Ministerio de Defensa a bordo para gestionar esa decisión que hace tan solo unas horas no estaba en el panorama de la entidad, ambas carteras están en movimientos internos para dar cumplimiento a lo dicho por el presidente...