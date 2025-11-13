Logo El Espectador
Política
Gobierno Petro analiza sus cartas para no generar efecto dominó en choques con EE. UU.

Desde la Cancillería y el Ministerio de Defensa están calculando a detalle sus movidas tras la orden del presidente Gustavo Petro de cortar la cooperación en inteligencia con Estados Unidos. ¿El objetivo? Calmar las aguas para no seguir elevando el tono y agudizar la crisis que lleva días.

María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
13 de noviembre de 2025 - 11:03 a. m.
El ministro Pedro Sánchez (Defensa) y la canciller Rosa Villavicencio realizan gestiones para cumplir la orden del presidente Gustavo Petro.
Foto: Archivo Particular

A una estrategia que se desplegó desde la Cancillería para tratar de bajar el tono del diálogo entre Colombia y Estados Unidos se le atravesaron, en las últimas horas, varias órdenes desde la Casa de Nariño que incluso ponen a tambalear la cooperación en materia de inteligencia con el Ejecutivo de Donald Trump. Con el Ministerio de Defensa a bordo para gestionar esa decisión que hace tan solo unas horas no estaba en el panorama de la entidad, ambas carteras están en movimientos internos para dar cumplimiento a lo dicho por el presidente...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
