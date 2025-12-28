Se atizó la confrontación con elecciones en medio: esto se juegan Colombia y EE. UU. en 2026

De abajo a arriba: los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos); la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el secretario de Estado, Marco Rubio. Foto: El Espectador

Si en algo pueden coincidir el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no están en su mejor momento. En 2025 aterrizó por segunda vez el magnate republicano en la Casa Blanca –esta vez con el primer gobierno de izquierda colombiano– y la diplomacia tuvo que ponerse a toda marcha para que entre sus amplias diferencias ideológicas no se rompiera en ningún momento el diálogo.

Es el mismo panorama que se prevé para 2026, cuando las tensiones internas en Colombia...