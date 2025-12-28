Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Se atizó la confrontación con elecciones en medio: esto se juegan Colombia y EE. UU. en 2026

La relación bilateral entra al próximo año con el presidente Gustavo Petro en la lista Clinton y unos comicios sobre los que la Casa Blanca ha puesto el ojo para analizar lo que viene en el mediano plazo. Aunque lo comercial y lo militar han sido relativamente intocables, las tensiones siguen creciendo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
28 de diciembre de 2025 - 02:05 p. m.
De abajo a arriba: los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos); la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el secretario de Estado, Marco Rubio.
De abajo a arriba: los presidentes Gustavo Petro (Colombia) y Donald Trump (Estados Unidos); la canciller Rosa Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Foto: El Espectador

Si en algo pueden coincidir el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, es que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos no están en su mejor momento. En 2025 aterrizó por segunda vez el magnate republicano en la Casa Blanca –esta vez con el primer gobierno de izquierda colombiano– y la diplomacia tuvo que ponerse a toda marcha para que entre sus amplias diferencias ideológicas no se rompiera en ningún momento el diálogo.

Es el mismo panorama que se prevé para 2026, cuando las tensiones internas en Colombia...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Colombia

John McNamara

Cancillería

Marco Rubio

PremiumEE

 

micorriza(d243q)Hace 32 minutos
Deberían investigar al country club ¿Quién autorizó la reunión de diego cadena y el narcochofer?¿que incluía el plan?¿sacrificio de uribe turbay? ¿terrorismo indiscriminado?¿lobbying en usa?¿prevaricato a favor de uribe?¿Entrampamiento a Petro?¿Lawfare con la calladita ?¿mala prensa, desinformación?¿bloqueo a las reformas?¿apoyo al terrorismo by usa?¿fake news?¿desfinanciamiento?¿sabotaje al proceso de paz?¿zapateiritos?¿terrorismo mediático?¿tasas de interés altas?
Jesús Vargas(0u41y)Hace 54 minutos
Un apunte politiquero, no hay nada nuevo, lo publican para darle importancia al miedo. Colombia con un Congreso justo avanzará hacía un buen futuro para todos. No más miedo, desinformación y colonización mental. Sin conciencia social la injusticia se repite aunque cambien los gobiernos.
Rafael Dario Cardona Montoya(c8q6w)Hace 1 hora
Le dicen a Petro “alborotador” porque le dice la verdad a EU y no se arrodilla. Gradualmente, America Latina le va agachando la cabeza al demonio del Norte. Si no hay unión latinoamericana, no hay remedio.
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.