Habla el exministro de Igualdad: “¿Qué sentí?: sorpresa, algo de enojo y tristeza”

El exministro Carlos Rosero, esta semana en el Parque de la Independencia, en Bogotá. "(La vicepresidenta y yo) nos distanciamos en febrero o marzo de este año. Los motivos fueron operativos o de valoración sobre cómo proceder, entre otros motivos, en la circunstancia de su retiro y mi llegada al ministerio", dice.

Tanto su nombramiento en el ministerio como su retiro fueron abruptos. Cuando llegó al Gobierno, ¿imaginó que iba a permanecer tan pocos meses o esperaba desarrollar sus planes en un periodo más razonable?

Asumí una tarea, un mandato. En el escenario político, es el presidente el que nos designa y nos remueve. Son las lógicas políticas y su mirada las que imperan; y siendo él, el jefe de Estado, atiendo y respeto sus decisiones. En el periodo que me correspondió, dimos lo mejor de nosotros y siempre esperamos que los resultados fueran tangibles. Pese al tiempo que tuvimos, alcanzamos a dejar procesos delineados para que los programas previstos lleguen a las regiones y a la gente que cree en el proyecto del cambio que representamos.

Imagino que fue sorpresivo para usted ese periodo tan corto ¿Esperaba una relación tan fría y distante con la Casa de Nariño? No sé si es cierto, pero cuando usted asumió el ministerio en reemplazo de la vicepresidenta, se dijo que era muy amigo del presidente….

Conozco a Gustavo hace muchos años pero no puedo decir que soy amigo. Participé con él, en la fundación del Polo Democrático Alternativo y en el primer comité ejecutivo del partido. Es decir, hay una cercanía política de hace mucho tiempo. Sin embargo, y aunque hemos sido compañeros, no puedo afirmar que tengamos relaciones de amistad. En cuanto al periodo en el ministerio de cinco meses, se asume la función, y los tiempos que esta dure no son determinados por uno sino por las circunstancias. En mi caso, no me aferro a las posiciones. Es posible que el país se haya sorprendido pero yo asumo que es parte de lo que suele ocurrir.

En su carta de renuncia usted enunció los objetivos que lo animaron en el periodo en que estuvo ante el ministerio, pero me llama la atención su mención a que “reorganizó el presupuesto… con el propósito de blindarlo de la codicia y la corrupción” ¿Encontró desorden administrativo y presupuestal, además de gastos sospechosos de dilapidación o uso abusivo de los dineros públicos?

Hicimos un esfuerzo por cuidar el presupuesto, un ejercicio que estuvo acompañado de la creación de condiciones para sentar las bases programáticas que el Gobierno asumió, tales como el fortalecimiento de la economía popular, de las organizaciones comunitarias y de tratar de resolver problemas concretos. Por ejemplo, había procesos de participación que no contaban con presupuesto suficiente e iniciativas que debían ser llevadas a consulta previa pero para sobre las cuales tampoco había cómo sacarlas adelante. En concreto, hubo una alerta que llevó a que hiciéramos algunos cambios cuando el alcalde de un territorio nos hizo saber que había personas que le estaban pidiendo dinero para que la aprobación de sus proyectos en el ministerio. Claramente, esa no es una orientación de este gobierno y no podíamos dejar pasar la queja como si nada. Existe un informe sobre algunos hallazgos que encontramos en el Fondo del ministerio (en donde se recaudan y ejecutan los recursos para financiar los programas que buscan superar brechas de desigualdad de las poblaciones marginadas).

¿Qué tipo de hallazgos?

Le menciono uno como ejemplo: la modificación de la tabla salarial por fuera del mecanismo que estaba estipulado para hacer esa operación.

Pues eso parece ilegal. Usted llegó al ministerio en medio del “divorcio” entre el presidente y la vicepresidenta. Se puede decir que el mandatario desplazó a Francia Márquez. Pero también se sabe que usted y la vicepresidenta fueron cercanos mucho tiempo y que han trabajado, entre otros movimientos, en el partido Soy porque Somos, creado por ella ¿Es cierto que ustedes dos se distanciaron?

Con Francia Márquez trabajamos desde 1997, inicialmente en el marco del proyecto Desviación del Río Ovejas al Embalse la Salvajina (DROES), apoyando a las comunidades que se oponían. Luego, unimos esfuerzos en defensa de los derechos de la comunidad negra frente a empresas mineras y minería ilegal en los territorios, y sus impactos para estos y para la población. Nos distanciamos en febrero o marzo de este año. Los motivos fueron operativos o de valoración sobre cómo proceder, entre otros, en la circunstancia de su retiro y mi llegada al ministerio; también, en la interpretación sobre el papel que ella y yo jugábamos en ese momento. Posteriormente, Francia Márquez se retiró del (movimiento) Proceso de Comunidades Negras (PCN) y, en la práctica, varios quedamos por fuera del partido Soy porque Somos. Hay momentos en la vida en que es importante que cada cual siga su propio camino. Yo no me traicionó a mí mismo, por eso no traiciono a nadie.

¿Qué quiere decir que “en la práctica varios quedamos por fuera del partido Soy porque Somos”? ¿La vicepresidenta lo expulsó a usted y a otros de ese partido o con el retiro de ella del PCN, quedaron separados en la práctica?

Simplemente las cosas quedaron en el aire y nadie supo cuál era la posición exacta de algunos miembros de partido Soy porque Somos. Ella se retiró del PCN, organización histórica del movimiento negro de la que hacía parte desde muy joven. Y hubo una situación de vacío que se mantiene, respecto de la participación de varios de nosotros en el partido. En la práctica, eso no se ha resuelto y cada cual se mueve en su propia dirección. Nosotros seguiremos concentrados en la agenda del movimiento negro en temas sociales y de paz. En ese camino nos volveremos a encontrar.

Muchos ciudadanos que veíamos la transmisión en directo de un consejo de ministros en el que usted estaba presente, recordamos la dura frase del presidente, dirigida a usted y a la vicepresidenta, según me pareció. Él dijo “nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir a un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales”. También vimos su expresión silenciosa y desconcertada. Usted nunca dijo nada al respecto. Le pregunto ahora: ¿Qué sintió en esos momentos y qué piensa ahora, ya en calma?

¿Qué sentí? Sorpresa; en un momento, un poco de enojo, y, al final, tristeza. Es el presidente quien tiene que explicar el sentido de lo que dijo. Entiendo que hay un enorme trabajo que hacer en este país para articular distintos tipos de lucha. Como proyecto, nos debemos esa conversación, “casa adentro”.

No solo “casa adentro”, exministro. Es asunto público puesto que el presidente lo dijo, también en público y mirándolo a usted ¿No le parece que esa expresión es claramente discriminatoria? O ¿cree que - aunque parezca un juego confuso de palabras -, podría tener el sentido de que un discriminado no debería discriminar a otro?

Me reitero sobre lo que ya le contesté: es el presidente quien debe explicar el sentido de su frase.

Respetuosamente le insisto en que no coincide lo que usted contesta con la visión pública que quedó después del consejo de ministros del que ya hablamos. Me da la impresión de que muchos funcionarios o exfuncionarios del gobierno, temen divulgar sus puntos de vista sobre las expresiones del presidente o sus decisiones ¿Es así?

No. En mi caso, entiendo que hay jerarquías y en términos de esas jerarquías, es el presidente el que tiene la responsabilidad mayor.

Según otras afirmaciones del presidente, en ese momento había una especie de disputa de cargos y de poder al interior del ministerio que usted lideró. Por ejemplo, señaló que “no dejaron trabajar a Alejandra Umaña porque (en el pasado) era (actriz) webcam ¿Cuál fue la situación laboral que usted encontró cuando se posesionó? ¿Había desorden y rapiña de puestos o es una falsa impresión?

Con “Amaranta”, no hubo ninguna disputa. Reconocí su trabajo y mantuve una buena relación con ella. A veces queremos que una persona desempeñe cierto rol en el seno de la institucionalidad, aunque no siempre se puede. Este es solo un ejemplo de otro de los retos que enfrentamos permanentemente en el ministerio de Igualdad y Equidad

En el caso de Alejandra Umaña, ¿cuál trabajo deseaba usted que ella desempeñara y no pudo? Exactamente, ¿por qué se retiró ella?

Fui yo quien, como ministro, posesioné a Juan Carlos Florián (hoy ministro) como viceministro de Diversidad y mantuvimos una muy buena relación con Amaranta, que ya estaba trabajando en el ministerio cuando llegué. Nosotros apoyamos el CONPES de la población LGBTIQ+ (4147, aprobado en marzo/25 y en el que se garantizan derechos de tales comunidades en la década 2025 - 2035); e hicimos un ejercicio respetuoso e incluyente sobre su lucha. Me mantengo en esa política porque asumo que, en el caso particular del pueblo negro, palenquero y raizal, también hay personas LGBTIQ+. Cerrarles espacios a estas comunidades significa excluir, también, a gente de mi población.

Precisamente refiriéndome a su sucesor en el ministerio, tal como sucedió con el desplazamiento de la vicepresidenta del ministerio cuando usted llegó, le ocurrió a usted cuando fue reemplazado por Juan Carlos Florián ¿Cómo le pareció ese nombramiento y cómo están, hoy, sus relaciones con el jefe de Estado?

Nosotros no nacimos siendo ministros, y el ministerio no es patrimonio del funcionario o funcionaria de turno: es el presidente quien decide. En los casos de Francia, el de Juan Carlos y el mío, fue el presidente el que tomó la decisión tanto sobre nuestro nombramiento como sobre el retiro en cuanto a Francia y a mí. Mi relación con el proyecto del cambio es buena y con el presidente también. Tengo un compromiso histórico con estos propósitos.

Otro nombramiento en el ministerio de Igualdad que ha causado mucho comentario adverso es el de la recién nombrada viceministra Juliana Guerrero, sin experiencia ni trayectoria profesional por su joven edad y por las polémicas sobre su presunto abuso de unos bienes públicos ¿Es cierto que hubo serias diferencias entre usted y ella?

Mi disputa nunca fue con ella. La disputa que tuve en el ministerio, fue por proteger el Fondo y los recursos que maneja esa dependencia. Existe un informe con hallazgos que están a disposición de las autoridades para lo de su competencia.

En otro viceministerio, el de La mujer, se anuncia la designación de una persona trans: Charlotte Schneider, bioquímica especialista en estudio feministas y de género ¿Cree usted o no que el ministerio de Igualdad supone abrir espacios y darles manejo de políticas públicas a comunidades tradicionalmente excluidas como las indígenas y las afro pero, también, las diversas?

No podemos pretender cerrar brechas y hablar de inclusión, sin incluir. Entiendo que para muchos y muchas personas, estas políticas sean sorprendentes o que no les gusten; no obstante, en el gobierno del cambio se requiere, precisamente, cambiar a quienes aparecen en la foto de los grupos que están representados en la administración. De eso se trata.

Ya es hora de hacer una evaluación política y social del gobierno Petro pues ha entrado en la recta final ¿Cuál es la suya y la de las comunidades que usted representa? La administración ¿cumplió o no las expectativas de los pueblos marginados que votaron por el presidente?

Los pueblos étnicos han acumulado, en 500 años, un desbalance de poder que es notorio. Este gobierno ha hecho un esfuerzo enorme por cumplir, pero ese desbalance no se supera en 4 años. Este es un momento del camino, no el final del camino. Un momento de la lucha, no el final de la lucha. En los 350 días que quedan, sería interesante preguntarles a los pueblos y movimientos sociales cuáles son los propósitos que este gobierno debería dejar cerrados. En mi experiencia y con mi aprendizaje, las brechas de desigualdad no se superan, por lo menos en el caso de los pueblos étnicos, si los compromisos de las consultas previas contempladas en los planes nacionales de desarrollo, no se cumplen a cabalidad. En este aspecto, no hay lugar para hacer magia. Por esto resaltó que el Gobierno incluyó, en su propio Plan de Desarrollo, la creación de una Comisión de Reparación Histórica en relación con el colonialismo, la trata de esclavizados y la esclavización de que fueron víctimas los pueblos indígenas, africanos y sus descendientes, y también de sus consecuencias. Este es un hecho central que queremos destacar por su importancia en la vida de millones de personas en el país, el continente y el mundo.

Pero una cosa es la intención y otra la realización y esta es una de las mayores críticas al gobierno Petro: muchas intenciones, pocas realizaciones ¿Admite que al mandatario y a su Gobierno les ha faltado eficacia en las ejecuciones de las buenas intenciones que han tenido en mente?

Me refiero a la competencia que asumí: en el ministerio hicimos algunas correcciones que creíamos que eran necesarias para poder entrar a las ejecuciones, y dejamos listas las acciones para que el siguiente ministro las realice. En lo que corresponde a nuestras acciones, nos vamos a concentrar en el trabajo de fortalecimiento de las condiciones para que el proyecto del cambio pueda ganar en 2026, y para que se puedan transformar las condiciones de vida en los pueblos y los territorios. Lo que no nos podrán decir, jamás, es que no cuidamos los recursos públicos.

Cinco meses en minIgualdad: “Claramente muy poco tiempo”

¿Cuántos meses estuvo al frente del ministerio de Igualdad: 5 o 6? Parece muy poco tiempo para obtener resultados o para desarrollar una política…

Fueron 5 meses, claramente muy poco tiempo. En ese periodo asumimos muchos retos, cosechamos algunos resultados y dejamos las bases, primero, para la permanencia del ministerio en cuya defensa dejamos radicado un proyecto de ley; y, además, para la continuidad de programas tan importantes como Salvia, (estrategia de prevención y erradicación de las violencias basadas en género), la política para el campesinado, el CONPES para población LGTBIQ+, la política contra el racismo y la discriminación racial y otras, que tienen el potencial de hacer aportes a la transformación social del país y a la preservación de vidas humanas. Todo esto, a pesar de que el ministerio tiene muchas tareas por reglamentar y líneas de política pública para ejecutar. Hay que aceptar que estos dos ritmos no siempre se acompasan por lo cual las posibilidades de contratación se demoran más de lo pensado. Los cambios de administración también producen cortes en una posible continuidad (de estrategias).

Un líder afro que vuelve a sus tareas tradicionales

Usted es uno de los fundadores de la reconocida organización afro Proceso de Comunidades Negras (PCN). Desde cuando se retiró del ministerio de Igualdad, ¿a qué se dedica?

Vengo del movimiento social: ahí nos hicimos a partir de la Constituyente del 91, la ley 70 y las movilizaciones sociales en defensa de los derechos colectivos de los pueblos negros, raizales y palenqueros. Mi participación, en el Gobierno, se debe, en gran medida, al legado de esos movimientos y comunidades. He mantenido una preocupación constante en acuerdos humanitarios y protección y atención a las comunidades víctimas de desplazamiento y confinamiento. En el ministerio de Igualdad y Equidad, mantuvimos, también, las gestiones y articulación con las regiones y con las 14 poblaciones que son parte de su misionalidad. Ahora, seguiré abordando tareas como fortalecer las economías comunitarias y sus propuestas de tránsito de la ilegalidad a la legalidad, y de los usos ilícitos a los lícitos de la marihuana, la coca y la amapola. Específicamente, estamos retomando nuestro trabajo en temas de paz en los acuerdos humanitarios del norte del Cauca y Buenaventura, y el capítulo étnico del Acuerdo de 2016.