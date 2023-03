¿Han servido las sesiones extra para agilizar la agenda legislativa?

En sesión solemne, Congreso conmemoró genocidio a la UP. Fue una de las pocas actividades realizadas en el marco de las sesiones extra. Foto: Jose Vargas Esguerra

Cada viernes se conoce la agenda semanal de la Cámara y el Senado. Con la convocatoria de sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo para debatir algunos proyectos se pensaba que todo febrero y las primeras semanas de marzo iban a estar llenas de debates y aprobación de proyectos en el Congreso. No ha sido así.

En el cronograma semanal son pocas las convocatorias en el legislativo. La mayoría han sido para debates de control político, audiencias públicas o similares. El congreso en pleno apenas se reunió una vez y fue para la sesión solemne en reconocimiento del genocidio de la UP. Solo la Comisión Segunda de Senado, encargada de los temas internacionales, se ha reunido para discutir y aprobar algunos de los proyectos consignados en el decreto de extraordinarias.

Se suponía que las sesiones extraordinarias se hacían para sacar adelante proyectos como las reforma a la salud, código penal, pensional y laboral, y el Plan Nacional de Desarrollo. De estos, la reforma a la salud se empantanó ante la reacción de los partidos tradicionales de no apoyarla tal como está. Los proyectos relacionados con el tema laboral y pensional nunca llegaron al Congreso. El único que tuvo avances, pero con reuniones privadas por fuera del escrutinio público, fue el Plan Nacional de Desarrollo, que pronto tendrá una ponencia radicada, justo para el comienzo ordinario del trabajo legislativo, se reanuda sesiones el 16 de marzo.

El aparente bajo trabajo legislativo se pronosticaba desde que el presidente del Congreso, Roy Barreras, anunció que lo más probable es que no se convocara a plenarias, pues el principal trabajo lo harían las comisiones. El asunto pasa porque tampoco hubo mucho avance en las células legislativas. Por eso fue el mismo Barreras el que cuestionó el ritmo de trabajo de estos días y anunció la necesidad de que se tenga que convocar a nuevas extraordinarias a mitad de año, pues está muy apretada la agenda legislativa.

“Le he solicitado también al señor presidente que con el propósito de recuperar el mes y medio de extras que se perdió, porque no hemos logrado aprobar ninguna de las reformas ni siquiera en un primer debate, recuperemos ese tiempo y hay que contemplar la posibilidad de tener unas nuevas sesiones extras entre junio y julio”, dijo el presidente del Senado, cuyas declaraciones abrieron el debate: ¿sirvieron las sesiones extraordinarias para depurar la agenda legislativa?

Las respuestas son múltiples, y van muy de acuerdo al sector con el que comulguen. Por ejemplo, la bancada más cercana al gobierno no tiene duda de que este espacio sirvió ampliamente. Por ejemplo, Clara López fue una de las primera en responder a Barreras y contradecirlo.

“Me parece que está siendo injusto con el Congreso. Llevamos semanas intensas de trabajo con el plan nacional de desarrollo y pronto tendremos la ponencia de primer debate. Que no se haya podido aprobar las reformas no quiere decir que no se hayan estudiado o trabajado. Ya veremos si se necesitan nuevas extras”, fue la declaración de la senadora Clara López, que ha sido una de las ponentes del Plan Nacional de Desarrollo.

También del lado de gobierno estuvo el representante Heráclito Lándinez, que destacó que las extras sirvieron para “poner en el escenario nacional las discusiones sobre la reforma a salud y anticipar discusiones sobre otras reformas”. El miembro de la Comisión Primera de Cámara destacó que se avanzó en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma a la salud. Asimismo resaltó las audiencias públicas y los debates de control político de la célula de la que es vicepresidente. Eso sí, reconoció que no hubo avance en algunos temas, pensional y laboral, puesto que el gobierno no los radicó.

A la medida que se va tomando distancia del gobierno, la visión sobre las extraordinarias va cambiando. Por ejemplo, todavía de gobierno, pero del sector tradicional, el representante Juan Carlos Wills, conservador, dijo que las sesiones “no han servido mucho para avanzar en la agenda legislativa”. Aunque sí aceptó que las sesiones de estos días han servido para una “socialización a las malas” por parte del gobierno de sus proyectos y esto ha permitido que se dé una discusión previa. Este se centró en la comisión que dirige, la Primera, para decir que han realizado audiencias públicas para el proyecto de reforma al código penal y que esto permitirá que lleguen a sesiones ordinarias con trabajo adelantado.

Por el lado de los liberales, un senador consultado fue enfático en que “no ha pasado nada”, la mayoría de sesiones llevadas a cabo se podían hacer sin el decreto presidencial. No obstante, fue más perspicaz y puso en duda las intenciones del gobierno. Para este, el debate se estaría llevando por fuera del Congreso, como ocurrió con la reforma a la salud, con el único interés de desviar la atención del único proyecto que sí ha estado avanzando: el Plan Nacional de Desarrollo. Para este legislador, la situación pasa por una hoja de ruta con muchas facultades extraordinarias a favor del primer mandatario. Entonces, según el senador, todo se trataría de una intención de tener el trámite detenido y plagado de polémicas en los otros proyectos, con el fin de alejar la atención del proyecto que sí tiene temas sensibles.

Por los lados de los independientes, hay distintas líneas, aunque buena parte confluye en la ausencia de trabajo en estas últimas semanas. El senador Humberto de la Calle, de la Comisión Primera, sentenció que ha sido muy poco lo avanzando, y que las sesiones se han sentido “más bien como un calentamiento y no como un trabajo”.

Este también señaló que se han dado discusiones preliminares en reforma a la Salud y Plan Nacional de Desarrollo. En cambio, “en nuestra comisión no ha entrado nada. Probablemente la semana entrante llegue la ley de sometimiento. Pero por ahora la cosa ha ido lenta”, concluyó De la Calle.

En la orilla lejana al gobierno también están los miembros de Cambio Radical y el MIRA. Por los primeros habló el representante Gersel Pérez, de la Comisión Segunda: “Hasta el momento no ha habido avances. No se ha logrado sacar ningún proyecto lo que el gobierno presentó. No sabemos si la próxima semana se vaya a sacar algo. Pero, hasta el día de hoy, no se ha podido sacar nada en las extras”.

Por el MIRA se pronunciaron los senadores Ana Paola Agudelo y Manuel Virgüez. La primera apuntó a que el tiempo ha servido para una mayor discusión popular sobre la reforma a la salud. Tanto que habilitaron una plataforma para que la ciudadanía exprese sus visiones sobre el proyecto. Por otro lado, Virgüez fue un poco más crítico y dijo que en la Comisión Segunda, de la que hace parte, no se avanzó mucho, aunque destacó que se habría hecho un poco más en temas de la reforma a la salud y en el Plan Nacional de Desarrollo.

En la oposición, las voz la tomó principalmente el Centro Democrático para hacer notar lo poco que se habría actuado en estos días. La senadora Paola Holguín reseñó que escucharon a algunos ministros con respecto al Plan Nacional de Desarrollo y se aprobó el proyecto de ley 257 de 2023 sobre promoción y protección recíproca de inversiones con Venezuela, uno de los pocos proyectos que tuvo trámite en estos meses.

En el caso de Miguel Uribe, este fue más duro con el llamado de gobierno y cómo lo ejecutó. “Desafortunadamente por la improvisación del gobierno fue imposible aprovechar el tiempo de las extras, que era necesario para estudiar a profundidad el Plan de Desarrollo y las reformas”, sentenció una de las voces que más se ha pronunciado desde la orilla contraria al gobierno.