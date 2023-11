“Haremos lo que sea necesario para que reforma a la salud no pase”: conservadores

Bancada conservadora se pronunció sobre su posición frente a la reforma a la salud. Foto: Partido Conservador

Van dos días de intensas discusiones en la Cámara de Representantes sobre la reforma a la salud del Gobierno que, una vez más, fue aplazada. Este martes, 7 de noviembre, se suspendió por falta de quórum luego de que congresistas de varios partidos, entre esos del Centro Democrático, se salieran del Salón Elíptico para postergar la discusión con sus ausencias. Y este miércoles, que tampoco pudieron avanzar por un error de la presidencia de la Cámara que no puso en el orden del día la votación de la reforma a la salud.

Mientras tanto, la discusión quedó frenada hasta la próxima semana, cuando sea citada de nuevo la plenaria. Por ahora, lo cierto es que la reforma a la salud de Petro no tiene mayorías en el Congreso. El representante Luis Miguel López, del Partido Conservador, afirmó que “este partido sigue firme y haremos lo que sea necesario para que esta reforma no pase”. En su intervención, recordó que no hay concepto del MinHacienda sobre el costo del proyecto.

Esa bancada también advirtió, a través de su cuenta de Twitter (X), que desmentían información que circulaban en la que aseguraban que los godos habían votado a favor de la reforma. “Nuestra la posición de Bancada, es votar no a esta reforma y así lo seguiremos haciendo”.

Toda esta discusión llega justo en medio de que el Partido Cambio Radical, al igual que el Centro Democrático, construyeron su propia contrarreforma a la salud para hacerle contrapeso a la iniciativa de Gobierno. Esa propuesta, en cabeza de la senadora Paloma Valencia, ya avanzó en primer debate de la Comisión Primera del Senado justo este miércoles.

Por eso la reforma del Gobierno se juega sus cartas por estos días, porque no solo tiene a la oposición en el Senado sino que en la Cámara también tienen una amenaza con la propuesta de la derecha. A esta altura, muy pocos dudan de que el proyecto será aprobado en segundo debate, la pregunta pendiente es cuántos cambios lograrán introducir los congresistas de oposición e independientes en los puntos más críticos del articulado: el futuro papel de las EPS y los tiempos de transición de un modelo a otro.

Hasta el momento, y tras varias plenarias de más de siete horas, los congresistas lograron aprobar 70 artículos (de 143) del proyecto, lo que representa alrededor del 49 % del articulado. El resto se definirá la próxima semana.

