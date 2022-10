¿Hay división en el Pacto Histórico?: las versiones de sus miembros

El Pacto Histórico fue la lista con la mejor votación en el Congreso y es la principal coalición de gobierno. Sin embargo, habría una que otra diferencia en su interior. Foto: Óscar Pérez

Hace unos días se conoció la filtración de unos audios de una reunión de bancada del Pacto Histórico. Los archivos entraban en la intimidad de la coalición de izquierdas y dejaban ver que no todo era color de rosa. Señalamientos mutuos, cuestionamientos por falta de organización de la bancada y hasta quejas directas al gobierno por supuestamente no atenderlos. Los audios por sí solos muestran un panorama no muy alentador de la actualidad del conglomerado de partidos que llegó a ser la bancada mayoritaria en Senado bajo el impulso de la imagen de Gustavo Petro.

En los audios, publicados por un portal periodístico, se escucha a algunos senadores del Pacto regañando a sus compañeros debido a la falta de organización en la agenda legislativa, una supuesta falta de preparación para los debates y hasta una duplicación en los proyectos presentados. El “agua sucia” también le cayó al gobierno, al que cuestionaron por supuestamente no atender a los miembros de la bancada y hasta de haber “mandado al carajo” a los congresistas del Pacto Histórico debido a que no les estarían dando citas. También cuestionaron la supuesta ausencia del ministro del interior, Alfonso Prada, en los debates más importantes que se están dando en el Legislativo. Un panorama no muy alentador cuando apenas llevan dos meses siendo poder.

>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político

Ante lo revelador de los audios, El Espectador preguntó a la bancada del Pacto Histórico sobre los audios y trató de ahondar en el contenido de estos para así tener un contexto mayor de lo que podría estar pasando en la bancada de gobierno. Todos los consultados trataron de quitarle relevancia a las filtraciones y señalaron que se trataba de una reunión privada en la que estaban tratando de expresar algunas de sus preocupaciones, pero que de ninguna manera esto significa la crisis que se ha mostrado por algunos sectores de oposición. Eso sí, reconocieron en su mayoría que hay un diagnóstico de falta de coordinación que incluso se ve en la filtración de los audios, acto que consideraron como un gesto de deslealtad y traición.

Frente a la posible descoordinación que habría al interior de la coalición gobiernista, el senador Gustavo Bolívar, una de las figuras representativas del Pacto, señaló que gran parte viene debido a que “no nos conocemos”. Luego agregó que hay muchos nuevos, sobre todo en Cámara, por lo que faltan “espacios para compartir y trabajar”. Esta condición de nuevos, según Bolívar, ha hecho que se quieran destacar y por eso han radicado múltiples proyectos que terminan repitiéndose. “Se nota que presentan mucho proyecto, pero no es consensuado. Es natural que pase, pero sería preferible que sean proyectos de bancada”, concluyó Bolívar sobre este punto.

El representante Heráclito Landinez reconoció una falta de coordinación en la agenda de los congresistas y del gobierno: “falta una línea de acción y unos puntos de encuentro”. Este también aceptó que “se están repitiendo proyectos” y esos pasa porque por el momento no hay “temas comunes”, sino “agendas particulares”. Eso sí, señaló que todo no ha sido tan caótico como se ha tratado de mostrar puesto que “hemos actuado coordinadamente en los grandes temas. Estamos apostando a lo que ha sacado el gobierno”. Landinez soporta su punto en que le han metido el hombro a proyectos como la tributaria, el acuerdo de Escazú y el servicio social alternativo: “La coalición está funcionando en los grandes temas. Hay otros temas que seguirán y las mayorías deben funcionar”.

Puede ver: Reforma a licencias y pauta en medios: el proyecto que prepara el Pacto Histórico

Sobre este asunto de la supuesta falta de coordinación, María José Pizarro pidió hacer un acto de autocrítica en el que se reconozca que, aunque deben avanzar en la propuesta de los congresistas, “ahora el llamado es sacar las reformas del gobierno, por lo que tenemos que aunar esfuerzos para impulsar esta agenda”. Para Pizarro, los proyectos de origen parlamentario deben pasar a un segundo plano para así darle prelación a la agenda de cambio con la que fue elegido Gustavo Petro y que terminó jaloneando la alta presencia del Pacto Histórico en el Congreso.

Otro de los temas comunes fueron los de la supuesta falta de unidad que habría en el Pacto Histórico. Para Pizarro, es normal que se tengan diferencias de posiciones, pero eso no implica que haya divisiones, solo que “no somos fuerzas homogéneas”. Eso sí, fue bastante crítica con las filtraciones que se dieron: “Es normal las discusiones y no veo que estén grabando las discusiones de los otros partidos. Lo que sucede es una clara filtración de nuestras discusiones. Hay que hacer es un llamado de respetar las discusiones políticas”. La senadora del Pacto indicó que las diferencias se seguirán dando mientras se da el proceso de cohesión.

En este punto, la senadora señaló que el proceso de cohesión debe trascender una simple unidad de la bancada. “Necesitamos unirnos más allá de los partidos. Tenemos que avanzar en esa unidad de criterio y superar la dinámica de los partidos y hay que fusionarse en una sola fuerza y así no llegar divididos a las próximas elecciones”, expresó Pizarro, que hizo eco de la propuesta de la reforma política de que los partidos que llegaron en coalición pueden convertirse en una sola colectividad. A consideración de la líder del Pacto, “hay que trascender las historias de la centro-izquierda e izquierda para “avanzar como un gran frente político”.

Además: “Un cambio que no se había podido hacer”: Gobierno celebró aprobación de Escazú

En un camino parecido, el senador Pedro Flórez señaló que la gran diversidad de fuerzas y sectores han sido tanto fortaleza como una fuente de diferencias. “Hubo un propósito común que unió al pacto que es la figura de Gustavo Petro. La segunda etapa es ser gobierno y ahí estamos viendo que no estamos en ese propósito común”, expresó el senador del caribe. Flórez fue un tanto crítico y señaló que están “aflorando los individualismos y los egos”, por lo que se debe trabajar en una reconstrucción lo más pronto posible con miras al 2023. “La tercera etapa viene para ser el gobierno de los territorios. Debemos triunfar para llevar el proyecto del presidente a las regiones”, concluyó el senador.

Bolívar también hizo eco a la propuesta de Pizarro para decir que el propio Gustavo Petro les ha pedido que sean un solo partido. “En este momento estamos actuando como pacto, pero a nivel jurídico no se va a mantener porque en 2026 es probable que no podamos hacer coaliciones. Lo que ha pedido Gustavo Petro es fusionarnos en un solo partido. Han empezado conversaciones sobre ello. Es bien complicado porque podemos desaparecer”, señaló uno de los congresistas más cercanos al presidente. Por otro lado, Gustavo Bolívar habló de la relación con los otros partidos de gobierno, sobre todo los tradicionales, y expresó que ha mejorado la cercanía. “Ellos apoyan los proyectos, pero no sabemos hasta cuándo dure eso. Hay algunos que considerábamos que no era necesario tantos partidos., pero mejor que sobren y no que falten”, finalizó el senador.

¿Sale mal parado el gobierno en la relación con su bancada?

Además de la falta de unidad interior del Pacto Histórico, en los audios filtrados se escucha inconformidad con el gobierno por un supuesto abandono a su bancada en la discusión de algunos temas, como la reforma al CNE. Frente a este punto, el senador Bolívar comentó: “No es nada que no hayamos dicho en público. Me había quejado de la falta de presencia del ministro del Interior en el Congreso. A partir de eso estuvo todo el tiempo en la tributaria. Ya ha comenzado el acompañamiento”. Por otro lado, reconoció una falta de coordinación de espacios entre bancada y gobierno, pero expresó que en parte es por la enfermedad del presidente del Congreso.

En cambio, el representante Landinez ha dicho que el gobierno ha hecho su tarea: “ha estado en la reforma política, tributaria y jurisdicción agraria”: El asunto pasaría en que “hay tantos temas que un ministro no debe dedicarle el 100% al Congreso”. El representante salió en defensa de Alfonso Prada para decir que sus ausencias del Legislativo se deben a que “hay discusiones en el departamento del Cauca y Putumayo y eso es importante”, y aún así ha estado en su reemplazo el viceministro. El senador Pedro Flórez también le quitó responsabilidad al gobierno y aseguró que parte del corto circuito con el Ejecutivo se debe a que “no hemos podido definir esa vocería que tenga la interlocución con el gobierno”.