¿Hay posibilidades de una escisión en la Alianza Verde de cara a 2022?

¿Hay posibilidad de que la Alianza Verde busque la escisión? Aunque todavía no hay una respuesta contundente a esta pregunta, algunos congresistas de la colectividad le confirmaron a este diario que sí hubo un comentario que proponía la división de la organización de cara a las elecciones presidenciales y al Congreso que tendrán lugar en 2022.

Este viernes, el partido verde realizó una reunión del Ejecutivo Nacional, de la que participaron los legisladores, precandidatos presidenciales y los tres presidentes de la colectividad. Una fuente (que pidió no ser nombrada) aseguró que la senadora Angélica Lozano fue quien pidió la escisión de los verdes, después de que Antanas Mockus, uno de los tres copresidentes, lanzara una propuesta para destrabar la discusión interna sobre cómo elegir candidato único para la carrera presidencial.

“Antanas Mockus propuso que no se tomara decisión para [no irnos] a ninguna orilla política, sino que se hiciera una encuesta a nivel nacional, con personas que sintieran afín al verde, para definir en qué sector se sienten más cómodos los votantes. Angélica dijo que no estaba de acuerdo con esa propuesta y que lo mejor era la escisión. Muchos no le pararon bolas, algunos dijeron que era lo mejor, otras voces dieron tranquilidad sobre las discusiones internas, otras expresaron que no puede haber tranquilidad si algunos verdes en el Concejo de Bogotá y en el Congreso han atacado al gobierno de Claudia López”, relató la fuente.

Su narración corresponde al debate que hay en la Alianza Verde sobre comprometerse del todo con la Coalición de la Esperanza, o abogar por abrirle la puerta al Pacto Histórico, las dos alianzas electores de centro izquierda en las que podría jugar la colectividad del girasol. A ello, el militante señaló que Lozano manifestó que no se podía estar en un partido “donde no se respaldaran a sus alcaldes locales”. “Dijo que lo mejor era la escisión. Esa decisión se vota es en la dirección nacional, entonces ella pidió que se hiciera una dirección nacional presencial para que ellas se pudieran escindir”, agregó.

Al respecto, parlamentarios desmintieron que el partido estuviera caminando hacia esa dirección. La senadora Lozano aseveró que no se había hablado en ese sentido y que no existe dicha propuesta. Otros verdes, cercanos a la Coalición de la Esperanza, entre ellos el senador Antonio Sanguino, reiteraron que no se ha hablado nada de eso.

Mientras, los representantes Wilmer Leal y León Freddy Muñoz comentaron que sí existió el comentario, pero que “se filtró mal la información”, pues se entiendió fuera de contexto. “Eso fue solo un comentario, pero no es parte del debate, se malinterpretaron las cosas”, afirmó Muñoz.

Por su parte, Leal expresó que: “No sé quién filtró eso mal. El comentario se dio porque estaban dando un ejemplo con lo que pasó en el Polo Democrático. Pero, no se planteó para nosotros los verdes”, expuso. El representante recalcó en que él, en conjunto con otros 500 elegidos popularmente a otros cargos, enviaron una carta al ejecutivo nacional para solicitar que el partido acoja la posibilidad de que sean las bases y los elegidos los que definan quién debe ser el candidato único a la Presidencia.

“Consideramos pertinente que sean las bases del partido, aquellos que han adelantado un proceso de liderazgo en sus territorios, quienes hoy son elegidos por voto popular y militantes de la Alianza Verde, los que decidan de manera democrática el candidato presidencial para las elecciones del 2022″, es la propuesta de concejales y diputados verdes a lo largo del país.