“Hay que darle tiempo al Gobierno”: por ahora liberales no buscan la independencia

La bancada no se está sintiendo representada con Catalina Velasco Campuzano, de la cartera de Vivienda y con Néstor Osuna, de Justicia.

Al interior del Partido Liberal sigue creciendo un sin sabor con el Gobierno de Gustavo Petro, especialmente con lo que tiene que ver con la relación con algunos ministerios pues, dicen, no han tenido en cuenta a la bancada y con los que sería difícil mantener comunicación.

Frente a esas inquietudes, este miércoles se dio una reunión entre los liberales y el director del partido, César Gaviria, para hacer un balance sobre cómo ha sido esa relación con la administración de Petro en el menos de un mes que lleva gobernando

Según dicen fuentes del partido, “la mayoría de la bancada no siente reciprocidad de los ministros que se consideran del partido, como Vivienda y Justicia. La reunión es para hacer el balance de esa relación y fue una solicitud de los mismos congresistas”.

Al parecer, la bancada no se está sintiendo representada con Catalina Velasco Campuzano, de la cartera de Vivienda y con Néstor Osuna, de Justicia, quienes según ellos no atienden la llamadas y, aunque tienen tendencia ideológica liberal, no representan al partido pues no han no han militado en él.

Pese a este malestar, le dijeron a El Espectador que Gaviria dijo que “hay que darle tiempo al Gobierno”, pues lleva poco más de veinte días de posesionado y no se pueden tramitar inconformidades tan rápido.

Según el director del partido, esas dificultades se pueden superar y se puede mejorar la relación, sin embargo, sí son enfáticos en la necesidad de recibir un mensaje de reciprocidad entre ministerios y bancada, especialmente frente a la comunicación para manifestar comentarios y criticas con respecto a algunas reformas y proyectos.

“Si no hay una comunicación que fluya con el gobierno y que permita construir una agenda conjunta, el Gobierno tampoco puede esperar que el partido vote sí a todos los proyectos y reformas que propongan. Digamos hay reparos con relación a la reforma tributaria y va a ser mucho más difícil frente a temas de seguridad”, señalaron desde el Partido Liberal.