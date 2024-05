“Hay que estar alerta”: las reacciones a la reelección propuesta por Isabel Zuleta

Isabel Zuleta Foto: Archivo Particular

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta indicó que un sector de su coalición quiere la reelección del presidente Gustavo Petro. “Somos muchos de los activistas los que queremos una reelección, y lo decimos de frente y lo estamos promoviendo. Creemos que son muchos años más los que debe estar el presidente Petro en el gobierno para lograr algo de cambio”, dijo en entrevista con Cable Noticias.

Las palabras de la senadora generaron un fuerte debate y críticas de sectores diversos, tanto de oposición como de centro, e incluso de afines al Gobierno. Algunas de esas voces aseguraron que Zuleta reveló las verdaderas intenciones del Gobierno con la constituyente propuesta e impulsada por el mandatario.

De hecho, desde que Petro anunció la propuesta por primera vez desde Cali, en Puerto Resistencia, el barrio que fue punto central y simbólico en el Paro Nacional del 2021, desde la oposición advirtieron que lo que quería el presidente era la reelección.

“Ya confiesan para que es la constituyente, buscan la reelección de Petro. Y como no tienen votos buscarán alargarle el periodo”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

No obstante, Zuleta aclaró en la mañana de este 28 de mayo que la idea de reelección no es propiamente del presidente Petro “sino de algunos de nosotros, quienes interpretamos un sentimiento colectivo que se vivió en las calles el 1° de mayo, que se manifestó por medio de pancartas y arengas. Quienes salimos a escuchar entendimos el mensaje”, dijo.

Ya confiesan para que es la constituyente, buscan la reelección de Petro. ¿Y cómo no tienen votos buscarán alargarle el periodo? pic.twitter.com/ZFGL2M93md — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 28, 2024

Por su parte, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y afín al Gobierno dijo que “mejor que pensar en la reelección hay que enfocarse en barrer la corrupción”.

Lo cierto es que solo con una Asamblea Constituyente se abriría nuevamente la puerta a la reelección presidencial, ya que desde 2015 se prohibió en Colombia. El acto legislativo 02 de 2004 fue el que introdujo la figura de la reelección presidencial inmediata. Esta permitió a dos colombianos someter sus nombres para la reelección: Álvaro Uribe Vélez en 2006 y Juan Manuel Santos en 2014, pero luego fue anulada en el mismo gobierno Santos.

Y la Sentencia C-373 de 2016 de la Corte Constitucional dispuso que “la prohibición de la reelección solo podrá ser reformada o derogada mediante referendo de iniciativa popular o asamblea constituyente”. Así pues, las declaraciones de Zuleta generaron opiniones diversas. Incluso hubo quienes aseguraron que abrir dicha puerta también le permitiría la reelección a otros expresidentes.

El representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, dijo que “hay que estar alerta a las intenciones del Pacto Histórico y del presidente de reinstalar la reelección presidencial en Colombia”. Según dijo, “no podría haber un peor error. La reelección de Uribe ya nos enseñó lo nociva que puede ser. ¿Por qué promover lo que tanto se criticó?”, dijo.

Hay que estar Alerta a las intenciones del Pacto Histórico y del Presidente de reinstalar la reelección Presidencial en Colombia para que el presidente intente un segundo mandato! No podría haber un peor error! La reelección de Uribe ya nos enseñó lo nociva que puede ser la… https://t.co/mn4relr3z3 — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) May 28, 2024

Por su parte, el senador David Luna, de Cambio Radical, afirmó que la propuesta no es nueva, pues el Gobierno ha puesto en la agenda pública la constituyente y la reelección desde comienzos de año. “Reelegirse a su obsesión, pese a que durante campaña dijo lo contrario. Él mismo rompe sus palabras, rompe sus promesas, pero a mí eso no me molesta ni me estresa, bienvenido el debate y bienvenido ojalá en el Congreso, que es el escenario natural”, dijo.

Desde la oposición también se refirió el representante Andrés Forero, del Centro Democrático, quien aseguró que algunos petristas se “quitaron la máscara”. Y desde esas mismas toldas habló el expresidente Iván Duque: “Le vieron las orejas al burro. Quieren constituyente para la reelección, y los colombianos unidos no vamos a permitir que se pisotee la Constitución”.

