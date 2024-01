“Hay que ganar las elecciones de 2026”: Petro cerró semana de gobierno en el Pacífico

Terminó la semana de Gobierno en el Pacífico: estos fueron los anuncios de Petro y sus ministros. Foto: Presidencia

Este sábado, el presidente Gustavo Petro, sus ministros y funcionarios de primer nivel concluyeron la agenda oficial de la semana de Gobierno desde el litoral Pacífico. Durante el discurso de cierre, el mandatario habló de los proyectos que vienen para la región, pero también aprovechó para lanzar críticas contra el uribismo y el saliente fiscal, Francisco Barbosa.

Según dijo, algunos quieren “sacarlo” como lo hicieron cuando era alcalde de Bogotá. “El fiscal en su desespero, porque algo ocultan, que no quiere cumplir la Constitución, va a intentar coger presos e iniciar procesos a varios de ustedes, porque me está investigando a mí, y me importa un comino, lo que pasa es que la Constitución dice que él no tiene la competencia para investigarme, entonces lo hace por los lados”, dijo este sábado.

“Hay otro camino que una parte importante de la sociedad del Litoral Pacífico ha escogido. Se escogió en las urnas. No fue por Petro, fue por el deseo de la gente de cambiar esta historia. Eso le llamo energía de una población que quiere tomar otro rumbo, que no es la del… pic.twitter.com/T1my2zwMi0 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 27, 2024

En este punto el mandatario aseguró que la tarea será mantener las ideas del Gobierno después de 2026, por lo que “hay que ganar las elecciones”. El mandatario ha intensificado este discurso desde hace una semana, tras la muerte de la senadora Piedad Córdoba, momento en el que invitó a todos los partidos del Pacto Histórico a conformar un solo movimiento que llegue con fuerza a los próximos comicios.

El presidente planteó la pregunta de cuáles serían los caminos para fortalecer ese proceso, a lo que alguien en el público respondió que la reelección. Petro, de manera jocosa, dijo que “ojo con eso de reelección, porque le da un patatús a más de uno. La reelección es para ellos, para nosotros no”.

Según dijo, tanto él como Francia Márquez son “pasajeros” y lo que importa es lo que implican las votaciones que obtuvieron en 2022. El mandatario concluyó su idea señalando que, a pesar de los contratiempos mencionados, “eso no significa que nos llenamos de miedo y no gobernemos”.

Sobre la situación del Chocó y el Pacífico en general insistió en una idea que repitió toda la semana, que se trata de una región que fue “castigada” con “200 años de soledad”. Según dijo, es por esa razón que una sola semana de Gobierno no borrará lo que pasó en esos dos siglos, lo que obliga a iniciar un proceso para igualar la costa del Pacífico colombiano al nivel en que está en otros países.

El mandatario hizo un llamado especial por la falta de un acueducto de primer nivel para Quibdó y cuestionó por qué hasta el momento su Gobierno no ha hecho esa inversión. “Si Quibdó es la capital más pobre de Colombia, cómo es que nuestro Gobierno no ha asumido el acueducto. Es qué vamos a esperar hasta que nos vayamos. Estoy desconociéndome”, aseguró luego de preguntarle a su ministra de Vivienda, Catalina Velasco, por el tema.

Se espera que una vez regrese a Bogotá, junto a su gabinete, el presidente atienda personalmente la emergencia por los incendios forestales. Así mismo, para este lunes o martes no se descartan nuevos anuncios importantes para los próximos meses de gobierno.

