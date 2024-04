“Hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera”: Calle se fue contra Name

Presidente de la Cámara, Andrés Calle, y presidente del Congreso, Iván Name. Foto: Archivo

Un revuelo político generó la decisión del presidente del Senado, Iván Name, de suspender la sesión plenaria de este miércoles en la que se esperaba la discusión de la reforma pensional del Gobierno. Según Name, se trató de una forma de protestar contra el presidente Gustavo Petro por sus recientes declaraciones contra algunos senadores de la Comisión Séptima, específicamente contra quienes votaron por archivar su reforma a la salud.

Además de las críticas que generó entre los congresistas del Pacto Histórico, la medida de Name despertó la reacción del propio Petro y también de Andrés Calle, el presidente de la Cámara de Representantes, con quien ya se ha enfrentado en otras oportunidades, especialmente por las posturas frente al trámite de las reformas. Esta vez, Calle subió el tono de la disputa y se fue de frente contra Name señalando que su decisión afectaría a los adultos mayores que esperan una reforma pensional.

“El presidente del Senado no entiende que su arrebato de ira no es contra el Gobierno de Gustavo Petro. De su berrinche los únicos afectados son los viejos que viven en miseria e incertidumbre. Hay que ser muy mezquino para actuar de esa manera; suspendió la sesión y la democracia”, dijo Calle en su cuenta de X. Además, en otra publicación que acompañó con un video, el representante liberal calificó lo ocurrido este miércoles como un “acto teatral”.

El acto teatral del Presidente del Senado de levantar la sesión es golpear a los viejos y viejas que tienen la esperanza puesta en la Reforma Pensional para ver una vida digna.



¡Aquí en la @CamaraColombia el trabajo no se detiene! pic.twitter.com/MPkY5YvD01 — ANDRÉS CALLE (@AndresCalleA) April 11, 2024

Lo cierto es que, al margen de la pelea entre los presidentes de ambas cámaras, la decisión de no discutir la pensional supone un riesgo para el proyecto, ya que se le está agotando el tiempo para superar los tres debates que le hacen falta, el de la plenaria del Senado y dos más en Cámara, para los cuales solo tendrá hasta el 20 de junio. A esto se suma que la oposición insiste en mantener su estrategia de romper el quórum para impedir el debate, por lo que el panorama no es alentador. Entre tanto, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sigue buscando los votos para que la iniciativa no se hunda.

Estos choques reflejan el mal momento por el que pasan las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, situación que se acentuó con la caída de la reforma a la salud y antes con la propuesta del presidente de llamar a una Asamblea Nacional Constituyente, idea que cayó muy mal en varios sectores del Congreso. A medida que se acerca el fin de la legislatura, el camino de la reformas se sigue empantanado, pues incluso varias fuerzas de diferentes bancadas ya están jugadas por construir nuevos proyectos que lleguen al próximo periodo concertados y con amplio respaldo.

