“Hay unas marchas contra el Gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas”: Petro

El presidente Gustavo Petro en la ceremonia de ascenso para el General William René Salamanca, Director de la Policía Nacional, el 20 de junio de 2023. Foto: Cristian Garavito / Presidencia

En la ceremonia de ascenso del general William Salamanca, director de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro hizo breve referencia a las marchas que se presentan este martes 20 de junio en contra del gobierno y las reformas que promueve. “Ahora hay unas marchas contra el Gobierno. Nuestro mayor deber es cuidarlas, que no pase nada, contra ningún manifestante, esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran siempre que se respeten los derechos contra el mismo Gobierno y no pase nada”.

El mandatario afirmó que, para él, esa es la esencia misma de la democracia. “Ojalá siempre sea así hacia adelante. Hubo problemas en el pasado donde no fue así. Los seres humanos no hemos encontrado otra manera [que no sea la democracia] en la que se pueda construir una palabra que se llama libertad y una que se llama humanidad. Democracia, libertad y humanidad van marcando los destinos de la especie. Siempre ha sido el objetivo de esta república”, continuó.

La “Marcha de la mayoría”, como han denominado a las movilizaciones de hoy y que han congregado a miles de personas en 12 ciudades del país, fueron convocadas por partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical. “Tenemos la responsabilidad de defender nuestro país, la democracia, las instituciones, nuestro futuro y el de nuestras familias. Queremos saber la verdad de los escándalos de Laura Sarabia, los maletines con plata. No estamos dispuestos a que nos sigan llevando al abismo al que vamos”, expresó el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.

