El nuevo registrador Nacional, Hernán Penagos, tomó posesión formal de su cargo este jueves y, de entrada, aseguró que una de sus prioridades es que en las elecciones que le corresponde organizar, en especial las de Congreso y Presidencia de 2026, no se presenten errores que enturbien los resultados.

La advertencia la realizó al responder una pregunta sobre la forma en que manejará los procesos licitatorios de la entidad, que tiene un presupuesto de $1,7 billones anuales, ya que la firma Thomas Greg & Son ha sido la ganadora de varias licitaciones y eso ha generado, incluso desde el propio Gobierno de Gustavo Petro, algunas críticas sobre cómo se organizan esos procedimientos.

“En los procesos electorales van a participar todas las firmas que tengan las condiciones y competencias técnicas, nacionales o internacionales, para cumplir de manera eficiente la tarea que corresponde como terceros en relación con el proceso electoral”, precisó Penagos.

Y agregó: “Muchas entidades públicas a veces cometen errores en los procesos electorales. Me refiero, por ejemplo, a la construcción de una vía o de un puente, que si esos procesos se frustran pues es muy penoso, se pierde un dinero, y es doloroso porque no puede ocurrir. Pero el puente o la vía vuelven y se construyen. Resulta que en la Registraduría ese lujo no nos lo podemos dar, si a nosotros nos sale mal un proceso electoral en Colombia, si el día en que abrimos las elecciones se frustra el proceso electoral, pues se entenderá lo que puede suceder y no sé si el país está preparado para eso”.

Por eso, el nuevo Registrador dejó claro que para todo proceso licitatorio habrá un comité evaluador de última instancia que revisará cada propuesta que le llegue a la entidad que ahora comanda, y en la cual tiene a disposición más de 4.700 cargos, con el fin de garantizar total transparencia.

“La Registraduría es la única entidad que no puede fallar en el proceso electoral, tiene que ser impecable”, enfatizó Penagos.

Además, cuando El Espectador le pregunto sobre cómo se armonizará con el nuevo Código Electoral, si este pasa el examen ante la Corte Constitucional, el Registrador respondió que desde ya está analizando los proceso que se requieren, junto al Consejo Nacional Electoral, para poder implementar las nuevas reglas que tiene la iniciativa.

Penagos también dejó en claro, entre otras cosas, que durante su periodo en la entidad trabajará por buscar mecanismos que le permitan a la Registraduría tener softwares electorales propios, ya que es un “tema de soberanía nacional”. No obstante, aclaró que la tercerización tampoco está mal, pero sí planteó la necesidad de generar mayor autonomía.

