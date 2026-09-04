Congresistas piden a ministros asistir a comisiones económicas para aprobar sus presupuestos

Comisiones económicas en debate sobre el presupuesto 2027. Foto: Congreso

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En medio del debate del Presupuesto General de la Nación para el año 2027, que se discute en las comisiones económicas conjuntas, varios congresistas han alzado su voz debido a la ausencia de los jefes de cartera en el Capitolio, especialmente en la sesión del pasado miércoles 2 de septiembre.

El primero de ellos fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez, quien aseguró que no solo se trata de acatar la Ley Quinta, que obliga a que los jefes de cartera asistan a estos debates, sino de respeto a los legisladores. “Tienen que venir a dar la cara en los debates. Yo no voy a permitir que no vengan a debatir en las sesiones plenarias; no pueden delegar. A mí me corresponde como presidente hacer cumplir la Ley Quinta”, dijo el jueves.

A esta advertencia se unió el representante Alfredo Ape Cuello, presidente de la Comisión Tercera, quien aseguró que los jefes de cartera que no asistan al debate del presupuesto pondrán en riesgo las partidas de su cartera. Esta decisión ha causado molestias en los pasillos del Capitolio.

“Ministro que no llega, consideramos desinterés de esa cartera por la discusión del presupuesto; procederemos a trabajarlo con quienes vengan, entenderemos que quienes no asistan al Congreso no necesitan inversión del presupuesto nacional”, agregó.

Jorge Tovar, representante por las curules de paz, que también hace parte de la comisión tercera como ponente del presupuesto, señaló que al ministro que no asista a la citación se entenderá “su desinterés y reubicaremos sus partidas presupuestales en otras carteras que la necesiten; esa es una facultad que tiene el Congreso de la República”.

“El presupuesto 2027 debe quedar distribuido de tal manera que podamos atender las necesidades prioritarias de las regiones del país. [...] lastimosamente, pareciera que algunos ministros no están en sintonía con el presidente”, agregó.

Las comisiones económicas, por su parte hicieron un llamado a los ministros y funcionarios del Gobierno para que asistan entre el 7 y el 9 de septiembre, al estudio del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Cabe anotar que el próximo 25 de septiembre es la fecha límite para que las comisiones económicas del Congreso (terceras y cuartas) aprueben el Presupuesto General de la Nación. Esta semana, la discusión punto por punto no fluyó debido a las críticas de legisladores de oposición y oficialismo ante la ausencia de varios ministros.

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