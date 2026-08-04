Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Hoy cumple 140 años de promulgada: así era la Constitución de 1886, según Jorge Orlando Melo

El 4 de agosto de 1886, el presidente de Colombia, Rafael Núñez, dejó atrás la Constitución de Rionegro (1863) y promulgó la Constitución de la República de Colombia de 1886, que acabó con el federalismo y abrió paso a 44 años de hegemonía conservadora. Fragmento de la “Nueva historia de Colombia”, publicada en 1989 por el sello editorial Planeta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Jorge Orlando Melo * / Especial para El Espectador
04 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Rafael Wenceslao Núñez Moledo, llamado "El regenerador", fue un abogado, escritor ypolítico conservador colombiano. Fue presidente de Colombia en cuatro periodos: entre 1880 y 1882, luego entre 1884 y 1886, entre 1887 y 1888, finalmente entre 1892 y 1894.​ Nació el 28 de septiembre de 1825, en Cartagena, y murió en esa ciudad el 18 de septiembre de 1894.
Rafael Wenceslao Núñez Moledo, llamado "El regenerador", fue un abogado, escritor ypolítico conservador colombiano. Fue presidente de Colombia en cuatro periodos: entre 1880 y 1882, luego entre 1884 y 1886, entre 1887 y 1888, finalmente entre 1892 y 1894.​ Nació el 28 de septiembre de 1825, en Cartagena, y murió en esa ciudad el 18 de septiembre de 1894.
Foto: Archivo

La Constitución de 1886

El Consejo de Delegatarios se reunió en noviembre de 1885. El presidente señaló las líneas centrales que espe­raba de la nueva Constitución. En esta reunión sostuvo que «el particularis­mo enervante debe ser reemplazado por la vigorosa generalidad. Los có­digos que fundan y definen el derecho deben ser nacionales... En lugar de un sufragio vertiginoso y fraudulento, deberá establecerse la elección reflexiva y auténtica y llamándose, en fin, en auxilio de la cultura social los senti­mientos religiosos, el sistema...

Por Jorge Orlando Melo * / Especial para El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Constitución de Colombia

Constitución de 1886

Jorge Orlando Melo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.