Hoy cumple 140 años de promulgada: así era la Constitución de 1886, según Jorge Orlando Melo

Rafael Wenceslao Núñez Moledo, llamado "El regenerador", fue un abogado, escritor ypolítico conservador colombiano. Fue presidente de Colombia en cuatro periodos: entre 1880 y 1882, luego entre 1884 y 1886, entre 1887 y 1888, finalmente entre 1892 y 1894. Nació el 28 de septiembre de 1825, en Cartagena, y murió en esa ciudad el 18 de septiembre de 1894.
Foto: Archivo
La Constitución de 1886
El Consejo de Delegatarios se reunió en noviembre de 1885. El presidente señaló las líneas centrales que esperaba de la nueva Constitución. En esta reunión sostuvo que «el particularismo enervante debe ser reemplazado por la vigorosa generalidad. Los códigos que fundan y definen el derecho deben ser nacionales... En lugar de un sufragio vertiginoso y fraudulento, deberá establecerse la elección reflexiva y auténtica y llamándose, en fin, en auxilio de la cultura social los sentimientos religiosos, el sistema...
Por Jorge Orlando Melo * / Especial para El Espectador
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