Identifican a quien amenazó al presidente Petro y su familia

Petro le había pedido a la Fiscalía este 9 de diciembre investigar a un hombre que lo amenazó a través de redes sociales. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro compartió en su cuenta de X una fotografía de quien lo amenazó a él y a su familia en un video compartido en redes sociales. Según la imagen, se trata de Manuel Romeo Sacro, un hombre que dijo que habría organizado miles de personas para hacer un golpe de Estado y asesinarlo a él y a su familia.

“Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el odio de [Jaime] Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor porque libera recursos del Estado para pagar un bono pensional a tres millones de personas de la tercera edad que hoy no reciben pensión”, escribió Petro. Este sábado el presidente le había solicitado a la Fiscalía investigar a su amenazante.

A su vez, Arizabaleta dijo que el presidente lo ponía en peligro de muerte “al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver”. “Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante, no me hace su cómplice ni nada por el estilo. ¿Qué pretende presidente? No sea tan irresponsable. O lo culpo a usted por todas las amenazas que recibo de gente petrista. No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que usted quiere convertir a Colombia. No pretenda criminalizarme, ni amedrentarme. No comparto que las amenazas contra usted ni contra nadie”, trinó.

