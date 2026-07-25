Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Es clave un acercamiento con comunidades y regiones”: monseñor Henao a De la Espriella

El monseñor Héctor Fabio Henao, delegado para las relaciones entre el Estado y la Iglesia de la Conferencia Episcopal, habló con El Espectador sobre el diálogo que esperan entablar con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella. “Vamos entrando en una fase en la cual tendrá que primar, más allá de la descalificación y de la confrontación permanente, el análisis del punto en el que estamos y qué es lo que las comunidades esperan”, dijo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
25 de julio de 2026 - 01:03 p. m.
Monseñor de la iglesia católica
Monseñor de la iglesia católica
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo ven la transición de gobierno?

Para nosotros, esta ha sido una época muy importante porque, indudablemente, la transición de un gobierno a otro no es solamente ese hecho, sino que es una oportunidad para fortalecer la democracia. Ahí juega un papel muy importante la capacidad de hacerlo con respeto, con serenidad, en un ambiente de diálogo y de hacerlo en una búsqueda de cuáles son los intereses superiores de la nación por encima de los intereses particulares. Vivimos un momento muy interesante de la vida del país donde se ponen a...

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

noticias políticas

Noticias de hoy

Noticias de política

Abelardo de la Espriella

Héctor Fabio Henao

Gustavo Petro

Iglesia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.