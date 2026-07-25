“Es clave un acercamiento con comunidades y regiones”: monseñor Henao a De la Espriella

Monseñor de la iglesia católica Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

¿Cómo ven la transición de gobierno?

Para nosotros, esta ha sido una época muy importante porque, indudablemente, la transición de un gobierno a otro no es solamente ese hecho, sino que es una oportunidad para fortalecer la democracia. Ahí juega un papel muy importante la capacidad de hacerlo con respeto, con serenidad, en un ambiente de diálogo y de hacerlo en una búsqueda de cuáles son los intereses superiores de la nación por encima de los intereses particulares. Vivimos un momento muy interesante de la vida del país donde se ponen a...