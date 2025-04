Así reaccionó el país político por la imputación de cargos al exalcalde Quintero

Exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Foto: El Espectador - José Vargas

Este martes, la Fiscalía llevó a cabo la imputación al exalcalde Daniel Quintero por presuntos hechos de corrupción ha causado amplias reacciones. El juez del caso suspendió la audiencia para tomar una decisión. Sin embargo, la situación ha generado amplias reacciones.

El presidente Gustavo Petro, quien contó con el apoyo de Quintero en la campaña de 2022, manifestó: “Se devuelve el proceso que habían construido contra Daniel. Quienes judicializan la política parecen ser víctimas de su propio invento”.

Por su parte, el exalcalde aseguró que “intentó imputar a quienes pusimos las denuncias en lugar de imputar a Fico que firmó el contrato. Una intervención llena de mentiras infantiles e insostenibles como que Aguas Vivas era gratuito y no un negociado de Fico antes de terminar su Gobierno. la Procuraduría dijo que no entendió, la defensa dejó en evidencia las irregularidades y el Juez suspendió la audiencia para hacer control material”.

Agregó que se trata de un asunto político. “El desespero por sacarme de la presidencia los tiene cometiendo errores. La mitad de la campaña me la hizo Fico, y ahora, la otra mitad me la hace la Fiscalía de Medellín. La gente no es boba. Si una audiencia contra un candidato presidencial se desarrolla con este nivel de pobreza, que puede esperar la gente que no tiene los medios y no puede pagar abogados”.

Además, el senador Alex Flórez, del Pacto Histórico y del grupo político de Quintero, afirmó: “La Fiscal hizo el ridículo en el intento fallido de imputación en el caso de Aguas Vivas, se les nota el desespero de apartar a Daniel Quintero del camino a la presidencia”.

Sin embargo, también ha habido opiniones críticas a Quintero. El alcalde Federico Gutiérrez, férreo opositor tanto del exalcalde como del presidente Petro, aseguró que “el robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron a Medellín esos hermanitos”.

Por su parte, el representante Daniel Carvalho (Verde Oxígeno) aseguró que “fuimos pacientes y consistentes, hoy la justicia empieza a darle la razón a toda una ciudad que alertó sobre la terrible corrupción en el mal gobierno de quintero. Falta mucho, pero hay esperanza de que castiguen a los ladrones”.

Durante la audiencia de imputación, que había sido aplaza en dos oportunidades anteriores, la defensa de Quintero argumentó problemas en la investigación de la Fiscalía y falta de análisis de parte del ente investigador a la hora de hacer la formulación. “No hay hecho jurídicamente relevante”, dijo uno de los abogados, solicitando el retiro de la imputación.

Casi al unísono, varios defensores dejaron claro que no entendieron los hechos imputados y que tampoco hubo unidad en la investigación. Tan complicada fue la imputación que hasta la representante de la Procuraduría señaló que había sido confusa. En esa medida, los abogados defensores le pidieron al juez que no avale la imputación.

Aunque la Fiscalía terminó de imputar todos los cargos, ahora hay que esperar qué decisión toma el juez del caso, que decidió suspender la diligencia y aplazarla hasta el próximo 21 de abril.

