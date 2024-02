“Inaceptable”: De la Calle rechazó la visión del secretario de la OEA sobre Colombia

Humberto de la Calle, senador de la República; Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos. Foto: Archivo Particular

El senador Humberto de la Calle le envió este viernes una carta dirigida a Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en la que le expresó su disgusto por las afirmaciones contenidas en el comunicado que emitió el pasado el 8 de febrero. El congresista cuestionó duramente las declaraciones, las cuales considera “absolutamente inaceptables” y “ajenas por completo a la realidad” colombiana.

De la Calle argumentó que, contrario a lo que sugirió Almagro, es equivocado decir que hay intentos por parte de actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. “Difícil dibujar un cuadro más equivocado y distante de la realidad colombiana”, escribió. El senador aseguró que ninguna entidad relevante en Colombia está promoviendo o deseando derrocar al gobierno, y enfatiza que el país no es tierra de golpes de Estado. “Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia. Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas”, anotó.

Le recomendamos: Alistan $400.000 millones para cirugía a procesos de ubicación territorial de exFarc

El congresista criticó el hecho de que, en su opinión, el secretario de la OEA no contrastó fuentes y compró como única versión de lo que atraviesa el país la interpretación del gobierno de Gustavo Petro. “Usted optó por la vía fácil de alejarse de la verdad creyendo cumplir así su tarea en la OEA. Usted tenía la mínima obligación de escuchar otras fuentes para no caer en este lamentable desacierto”, se lee en la carta enviada este 9 de febrero.

El senador de Verde Oxígeno invitó a Almagro a convocar un foro amplio en el que se escuchen todas las visiones de la sociedad colombiana, incluyendo al gobierno, para abordar los problemas del país de manera constructiva. “Un encuentro multipartidista al que concurran todos los componentes de esta sociedad, lo cual le permitirá ayudar a superar nuestros problemas en vez de hacer afirmaciones tan extraviadas como la de su comunicado”, explicó De la Calle.

Carta al Secretario General de la OEA @Almagro_OEA2015 en respuesta a las inaceptables expresiones en el comunicado del 8 de febrero de 2024. pic.twitter.com/aFMNmS2sdU — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) February 9, 2024

La Secretaría General de la OEA “exigió” este jueves a través de un comunicado “que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia”. “La Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro”, se lee el documento.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.