Velasco responde a críticas y dice que hay $600.000 millones para atender incendios

Ministro del Interior habló de presupuesto de Bomberos y recursos para atender incendios. Foto: Archivo Particular

En medio de la emergencia por los más de 30 incendios forestales activos en todo el país, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió al paso de las críticas de algunos sectores políticos que denuncian “incapacidad” del Gobierno para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Según explicó, no es cierto que falten recursos, pues, por el contrario, en los próximos días habrá más dinero disponible con el decreto de desastre que firmará el presidente Gustavo Petro. #Tenemos los recursos que necesiten. De hecho, tenemos presupuestado, inicialmente, en la Unidad de Gestión de Riesgo 600 mil millones de pesos para emergencias. La propia Dirección de Bomberos tiene unos recursos importantes”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Lea también: Congresistas cuestionan preparación del gobierno Petro para el fenómeno de El Niño

Según Velasco, tras oficializarse la declaración de desastre podrán “echar mano” de cualquiera de los rubros del Presupuesto General (más de $500 billones) tan solo con un decreto que ordene el traslado de los recursos. Sin embargo, dijo que lo que se debe priorizar es la capacidad técnica, por lo que ya están buscando algunos equipos.

🔴 #AEstaHora el Presidente @petrogustavo lidera un Consejo de Ministros extraordinario en Tumaco, Nariño.



En la reunión se está tratando la atención de la emergencia ocasionada por el fenómeno de El Niño y el calentamiento global. pic.twitter.com/3tSWFJFETU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) January 25, 2024

El ministro también se refirió al cambio en la dirección de Bomberos, a la que llega Lourdes del Socorro Peña en reemplazo de Arbey Trujillo Méndez. Según explicó, se trata de una decisión administrativa y no hay porque hacer un debate en este momento en el que se necesita un trabajo conjunto para dar respuesta a la emergencia.

No se pierda: “No acepto pliegos de licitación sastre”: nueva defensa de Petro al canciller Leyva

Por otra parte, Velasco habló de las posibles causas de los incendios y no descartó que detrás haya manos criminales en algunos casos. “Es la suma de varias cosas. Uno, el descuido. La gente cree que con dejar una botella en el suelo no puede pasar nada. Hay gente irresponsable que se va de paseo, prende fogatas y no las apaga o la fogata coge ventaja y puede terminar en un incendio. Además, hay gente desquiciada que quiere ver candela, pirómanos”.

Entre tanto, en el Congreso siguen las críticas a la gestión del Gobierno. Varios han cuestionado el manejo de los recursos, la disponibilidad de equipos y hasta los nombramientos de las entidades encargadas de atender la emergencia, especialmente en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), a cargo de Olmedo López, quien está suspendido temporalmente por la Contraloría.

Lea: Colombia amanece con 31 incendios forestales activos. Gobierno declararía emergencia

Además, según la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, la UNGRD tuvo una mala ejecución de sus recursos en 2023. “Estaban tan preparados que teniendo más de 2 billones de pesos para la prevención y gestión del riesgo de desastres, ejecutaron solo el 15 % en el 2023. Que no se le haga mantenimiento a los helicópteros y aviones que ayudan a apagar incendios forestales, teniendo los recursos, no tiene ninguna justificación”, dijo la congresista.

Por instrucciones del presidente Petro, los viceministros de Ambiente, Interior y Defensa estarán en el PMU de los cerros orientales de Bogotá para seguir de cerca la situación de los incendios. Él y sus ministros continuarán la agenda de “Gobierno con el Pueblo” en el litoral Pacífico.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; vparada@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.