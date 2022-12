¿Incitar a un golpe de Estado? Esta es la pelea entre Miguel Uribe y el petrismo

Miguel Uribe fue uno de los senadores más votados en las elecciones legislativas de este año. Foto: Óscar Pérez

El intento de golpe de Estado en Perú, efectuado por el expresidente Pedro Castillo, impactó las discusiones políticas de Colombia. En específico, fue el punto de partida para una nueva pelea entre el petrismo y Miguel Uribe, senador del Centro Democrático.

En uno de sus comentarios en Twitter, Miguel Uribe dio a entender que, teniendo en cuenta lo que hizo el congreso peruano al destituir a Pedro Castillo, el Congreso debería hacer “lo propio” con el presidente Gustavo Petro.

“Lo de Perú hoy es un ejemplo de lo que debe hacer el Congreso cuando está en peligro la democracia y la libertad. El Congreso de Colombia debería hacer lo propio. Nuestra responsabilidad es ser garantes de la democracia, no notarios del presidente”, escribió.

Sus palabras desataron preguntas incluso de periodistas y políticos que no hacen parte del Pacto Histórico. Por ejemplo, de Octavio Cardona, representante del Partido Liberal. “Como congresista solicito respetuosamente que nos aclare ¿qué es “lo propio” ?”, cuestionó Cardona.

A su vez, los parlamentarios del Pacto Histórico cerraron filas alrededor de Petro y señalaron a Uribe de plantear un golpe de Estado al Gobierno.

“Llamar a un golpe de estado porque no te gusta quien gobierna no es ser democrático y lo que pasó en Perú no es un ejemplo. Somos demócratas y respetuosos de la Constitución y la independencia de poderes”, respondió la senadora María José Pizarro.

A la par, el senador Gustavo Bolívar afirmó que dar un golpe de Estado es “el sueño de la ultraderecha”. “Porque con el gran gobierno que está haciendo Petro y la pobre oposición que hacen, saben que no volverán a gobernar en un par de décadas. Colombia no querrá volver jamás a la guerra y a la corrupción”, agregó.

Por su lado, la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) le recordó a su compañero de corporación que el Congreso ha sido independiente, tanto en la administración del expresidente Iván Duque, como en la de Petro.

“El Congreso de Colombia actual es tan independiente como lo fue en el cuatrienio de Duque, 2018-2022. Uds eran gobierno y nosotros oposición. La máscara se cae a quienes anhelan golpes de estado en Colombia”, expresó Lozano.

Lo mismo hizo la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, quien en su trino le recriminó a Uribe acciones no suyas, sino de su abuelo. “Tu abuelo Turbay utilizó el poder para perseguir a sus opositores y tú pides un golpe de Estado a un gobierno que fue elegido democráticamente. ¡Gravísimo!”, dijo.

Además de ellos, otros seguidores del petrismo, pero sin una curul en el Congreso, señalaron al senador Miguel Uribe como incitador de un golpe de Estado contra Petro y hasta expertos descalificaron el comentario del congresista de la oposición. La abogada Silvia Serrano le lanzó la pregunta: “¿Cómo hacer extrapolaciones infantiles y sin sentido?: Miguel Uribe es experto”.

Ante el alboroto, Uribe afirmó que el Pacto Histórico se victimiza y aclaró que esa interpretación que varios le endilgaron no tenía mucho que ver, supuestamente, con su trino. Otros simplemente le reiteraron que, en todo caso, que la Constitución no dispone ningún mecanismo para que el Congreso destituya al presidente.

“El autogolpe de Castillo en Perú desenmascaró a Petro y a sus aliados. Guardan silencio y algunos hasta lo justifican. Me tergiversan cuando pido que el Congreso sea independiente. ¿A qué le tienen miedo? Congreso siempre debe ser un garante de la democracia y la libertad”, añadió horas después.

